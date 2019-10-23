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NBA暴龍鵜鶘開幕戰 挺港民眾場外發黑衣

最新更新：2019/10/23 12:05

（中央社多倫多22日綜合外電報導）香港親民主運動支持者今天聚集美國職籃NBA開幕戰，數千名身穿黑衣、聲援香港「反送中」示威的民眾來到加拿大多倫多，聚集在衛冕軍暴龍對戰紐奧良鵜鶘的球場外示威。

暴龍送給今天前來觀戰的球迷有金色暴龍圖樣T恤和複製的冠軍戒，但挺港群眾卻在豐業銀行體育場（Scotiabank Arena）外分發黑色T恤，T恤正面用亮黃色寫著The North Stand With Hong Kong（北國支持香港）。

「北國」來自暴龍行銷球隊的標語We The North（我們北國）。

一名不想具名受訪、戴著黑色口罩的志工說，這組人在募資平台GoFundMe募到近3萬4000美元，用這筆錢印製了7000件T恤。

本月稍早，休士頓火箭總經理摩瑞（Daryl Morey）推文表達對香港「反送中」示威的支持，引來軒然大波。他寫著FIGHT FOR FREEDOM（爭取自由）、STAND WITH HONG KONG（挺香港）的推文後來刪除。

摩瑞推文後，中國沒有播出NBA在中國的兩場熱身賽，NBA則取消多場見面會。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1081023

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