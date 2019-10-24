蘇貞昌鼓勵12強中華隊 承諾打進複賽加碼加菜金

（中央社記者楊啟芳台北24日電）行政院長蘇貞昌今天到桃園棒球場為世界12強賽中華隊加油，致贈新台幣20萬元加菜金，並承諾若打進複賽、奧運，都會分別再加碼。中華隊總教練洪一中也喊出中華隊會「衝衝衝」。

蘇貞昌今天與教育部長潘文忠、體育署長高俊雄、中華職棒會長吳志揚一起到桃園棒球場，為中華隊教練、球員打氣。

蘇貞昌代表行政院致贈20萬元加菜金，並承諾要是成功打進複賽，獎金還會加碼，打進奧運也會再追加，教育部已經編好預算。洪一中也說：「感謝院長來幫我們加油，讓我們可以衝、衝、衝！」

中華隊昨天已舉辦開訓儀式，除了還在墨西哥冬盟參賽的旅美投手胡智為，預計在10月底回台報到，全體球員都已經加入練球。

中華隊25日和28日將分別和新北市隊及味全龍隊進行自辦熱身賽，25日比賽方式為9局不延長，28日則是8、9局模擬突破僵局制，都於晚間6時30分在桃園棒球場舉行。官辦熱身賽將於11月2日開始，預賽則是5日到7日分別對戰波多黎各、委內瑞拉、日本。（編輯：張雅淨）1081024