WTA年終總決賽 謝淑薇女雙小組賽開紅盤

（中央社記者龍柏安台北27日電）台灣網球一姐謝淑薇與捷克搭檔史翠可娃，今天在WTA年終總決賽女雙小組賽首役，以6比4、4比6、10比5扳倒澳洲的史托蘇兒與中國的張帥，順利開出紅盤。

WTA年終總決賽今年在中國深圳舉行，僅年度積分排名前8的單、雙打好手才可獲邀參賽，8組雙打分成2組進行循環賽，分組前2晉級4強，女雙冠軍將可獲得100萬美元（約新台幣3084萬元）的高額獎金。

今年WTA年終賽共有2組台灣選手取得參賽門票，除謝淑薇與史翠可娃（Barbora Strycova）的「台捷聯軍」外，另有雙打姊妹花詹詠然與詹皓晴也同獲參賽門票，不過兩組人馬預賽分在不同組，若雙雙順利闖關，最快4強才會碰頭。

謝淑薇與史翠可娃今天遭遇中國張帥與史托蘇兒（Samantha Stosur）這組「中澳聯隊」，兩組人馬今年曾在西班牙的馬德里公開賽8強交鋒，當時「台捷聯軍」以直落二掃落對手輕鬆拿下4強門票，最終一路過關斬將奪冠。

今天開賽後首盤雙方僵持不下，前8局以4比4打平，第9局「台捷聯軍」順利保發後取得超前，接著首度攻破對手發球局，先以6比4拿下。

次盤「台捷聯軍」第3局遭對手破發得逞，陷入1比3落後，接下來兩人始終無法突破對手發球局，以4比6讓出次盤，雙方打成1比1平。

決勝盤「台捷聯軍」重整旗鼓，靠著開局一波7比2攻勢取得大幅領先，也提前奠定勝基，最終以10比5拍落對手，順利拿下小組賽首勝。（編輯：林治平）1081027