更多編輯台推薦新聞：
WhatsApp成抗爭重要通訊工具 中東各國加強控制
國際

WhatsApp成抗爭重要通訊工具 中東各國加強控制

超脫樂團主唱寇特柯本毛衣拍賣 1000萬落槌
娛樂

超脫樂團主唱寇特柯本毛衣拍賣 1000萬落槌

專題／2020大選求勝 蔡韓陣營都搶攻年輕選票
政治

專題／2020大選求勝 蔡韓陣營都搶攻年輕選票

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞
兩岸

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

瑞士室內網賽 費德瑞在家鄉第10度封王

最新更新：2019/10/28 05:35

（中央社巴塞爾27日綜合外電報導）瑞士網球名將費德瑞今天在瑞士室內網賽（Swiss Indoors）決賽，以6比2、6比2直落二擊敗澳洲小將德米瑙爾，輕鬆在家鄉巴塞爾（Basel）奪下他在這項賽事的第10座冠軍金盃。

38歲的費德瑞（Roger Federer）今天擊敗德米瑙爾（Alex de Minaur）後，不僅刷新自己的瑞士室內網賽史上最多冠紀錄，這也是他職業生涯的第103座男單冠軍。

賽後費德瑞表示：「比賽很快結束，感覺很不錯，我覺得自己打得很好。」

費德瑞也不忘稱讚對手，他說：「我認為亞力克斯（德米瑙爾）也打了一場很棒的比賽，我覺得我們兩人都可以很開心。」

費德瑞在瑞士室內網賽10度奪下金盃，期間分別有2次三連霸（2006年至2008年、2017年至2019年），以及2次二連霸（2010年至2011年、2014年至2015年）。

費德瑞另一項10冠紀錄是在德國哈雷網賽（Halle）所締造，今年6月他在哈雷網賽男單決賽，以7比6（7/2）、6比1擊敗比利時好手高芬（David Goffin），順利拿下他在這項賽事的第10座金盃。（譯者：陳彥鈞）1081028

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報