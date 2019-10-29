裙襬搖搖LPGA 涉野日向子拚前10

（中央社記者黃巧雯新北29日電）日本高球女將涉野日向子這次頂著英國公開賽冠軍光環，首度造訪台灣，並參加台灣裙襬搖搖LPGA，她今天說，希望拿下前10名。

擁有「微笑灰姑娘」稱號的涉野日向子（Hinako Shibuno）今年8月在英國公開賽奪冠，成為第2個在大賽封后的日本女將，頓時聲名大噪。

涉野日向子8歲起同時接觸壘球和高球運動，但在國中參加高球比賽奪冠後，確立她想打高球的志向。她今天出席2019台灣裙襬搖搖LPGA開賽記者會，分享在英國公開賽封后後的生活改變，從原先的普通人到吸引媒體關注，過著緊張的生活。

2019台灣裙襬搖搖LPGA將於10月31日至11月3日在美麗華高爾夫鄉村俱樂部登場，首度參賽的涉野日向子表示，除了希望維持世界排名外，最終目標盼能拿下前10名。

涉野日向子昨天趁著比賽開打前的空檔，前往台灣知名觀光景點九份老街，看到街上看板都是漢字，加上日本也使用漢字，讓她直呼「很容易融入台灣的感覺」。

除了台灣珍珠奶茶外，涉野日向子也對其他美食躍躍欲試，她透露，最想去知名飯店的牛排館品嚐美食。（編輯：唐聲揚）1081029