味全龍擬多主場經營 搶先議約新竹市立棒球場

新竹市立棒球場委外經營案由中華職業棒球大聯盟味全龍隊取得最優申請人資格，頂新和德文教基金會創辦人魏應充（右4）4日率團隊拜會新竹市長林智堅（右5）。中央社記者魯鋼駿攝 108年11月4日

（中央社記者魯鋼駿新竹市4日電）新竹市立棒球場委外經營案由中華職業棒球大聯盟味全龍隊取得最優申請人資格，頂新和德文教基金會創辦人魏應充今天率團隊拜會新竹市長林智堅；此外，味全龍定調多主場經營。

味全龍發布新聞稿表示，新竹市立棒球場委託民間經營管理（OT）案甄審結果出爐，確定由味全龍取得最優申請人資格。

頂新和德文教基金會發言人歐陽劭瑋受訪表示，味全龍已定調採多主場經營，除會與新竹市政府議約，也已完成高雄市及台北市自提OT案遞件，目前正待台北市與高雄市政府初審。

新竹市立棒球場委外經營案由中華職業棒球大聯盟味全龍隊取得最優申請人資格，雙方進入議約階段，頂新和德文教基金會創辦人魏應充（右）4日率團隊到新竹市拜會新竹市長林智堅（左），並透過球場模型了解施工現況。中央社記者魯鋼駿攝 108年11月4日

歐陽劭瑋說，新竹市立棒球場預計公元2021年底完工，最快2022年可投入賽事使用。球場落成前，味全龍團隊仍持續爭取北、高作為主場。

林智堅受訪表示，新竹有強大消費力與熱情棒球魂，希望味全龍進駐帶動竹竹苗運動經濟蓬勃發展，頂新集團也承諾回饋在地基層棒球訓練，大幅提升新竹市三級棒球資源，讓棒球在新竹市扎根。

林智堅說，藉與頂新集團、味全龍團隊合作，將為棒球場開啟全新篇章。

新竹市政府教育處長黃錦能告訴中央社記者，味全龍在棒球場動工重建前與市府密切溝通與交流，以利球隊主場運作，包括未來球場經營方向、軟硬體設備，都希望獲更多球團與各方面意見，讓棒球場以嶄新且完善面貌重現市民眼前。（編輯：李明宗）1081104

新竹市立棒球場委外經營案甄審結果出爐，確定由中華職業棒球大聯盟味全龍隊（圖）取得最優申請人資格。（圖取自facebook.com/WC.DragonBaseball）