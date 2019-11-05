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台灣男子第一人 呂紹全10公尺空氣步槍進奧運

最新更新：2019/11/05 20:44

（中央社記者龍柏安台北5日電）台灣神槍手呂紹全今天在2019亞洲射擊錦標賽男子10公尺步槍決賽，以185.5分排名第5，成為台灣奧運隊史上，拿下10公尺空氣步槍奧運門票的男子第一人。

2019亞洲射擊錦標賽今天在卡達杜哈登場，呂紹全在男子10公尺空氣步槍資格賽繳出626.3分，59名參賽選手中排名第6，晉級決賽後他名列第5作收，經遞補後順利取得奧運門票，他說：「到現在我還覺得有些不切實際。」

台灣射擊奧運隊史，最偉大的射手堪稱是吳道源，他生涯共5度參加奧運，而他在1972年慕尼黑奧運後，台灣就再也沒有空氣步槍選手拿下奧運門票。

而呂紹全主攻的10空尺空氣步槍，是1984年洛杉磯奧運才新增列入比賽項目，因此他除了是台灣第一個拿下10公尺空氣步槍奧運門票的男子選手，也是隊史相隔47年後，台灣首次有男子步槍射手挺進奧運。

去年亞運，呂紹全曾與「學妹」林穎欣聯手，射下混雙金牌，而看著林穎欣已提前取得奧運入場券，呂紹全坦言：「當然也會心急，壓力也很大。」

頂著亞運金牌光環，對呂紹全來說是榮耀，但也是一種包袱，「因為外界會對你有期待」。不過他告訴自己，必須忘記過往的榮耀，「我們要向前看」。

如今順利搭上奧運列車，呂紹全心中的大石頭也暫時可以放下，不過他透露，今年賽季還未完全結束，亞錦賽結束後，又要飛往中國福建參加世界盃總決賽。對於備戰奧運，他認為技術仍得持續精進，在體能、心肺功能與抗壓性方面，都必須再進化，才有本錢和世界頂尖射手們一較高下。（編輯：張雅淨）1081105

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