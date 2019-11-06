盼給母親好生活 江奕宏月底迎戰印尼拳手

目前就讀台灣體大的年輕拳擊好手江奕宏（圖），為了給母親更好的生活，毅然決然踏上職業舞台，他月底將在台灣拳擊爭霸戰迎戰印尼老將薩伊德。（中華民國職業拳擊協會提供）中央社記者龍柏安傳真 108年11月6日

（中央社記者龍柏安台北6日電）10歲時父親驟逝，母親又罹患糖尿病雙眼幾乎失明，年僅22歲的拳手江奕宏盼給媽媽更好生活，毅然決然踏上職業舞台，月底他將迎戰印尼拳手薩伊德，他說：「會盡全力。」

目前就讀台灣體大3年級的江奕宏，10歲時父親在工地遇到意外喪生，母親獨立扶養他和哥哥，卻不幸罹患糖尿病。江奕宏透露，哥哥高中畢業就出社會賺錢養家，現在他也希望減輕家裡負擔，給媽媽更好的生活。

小時候看漫畫「第一神拳」，讓江奕宏對拳擊充滿憧憬，國二下學期朋友介紹，讓他踏上習拳之路，問他漫畫跟現實差距是否很大，他笑說：「漫畫裡的效果是多了點。」

主攻羽量級的江奕宏，10月才在桃園全國運動會拿下銀牌，而今年5月轉戰職業舞台的他，已參加過3場職業拳賽，目前戰績拉出3連勝，其中還有2場K.O對手。

由於職業、業餘拳擊賽除回合數不同，每回合的時間、節奏也都不一樣，「我比較喜歡職業拳賽的節奏，比較慢、也有更充裕的時間可以布局」。

台灣職業拳王爭霸戰30日將在王朝大酒店2樓舉辦，江奕宏將以地主拳手身分，迎戰印尼37歲老將薩伊德（Said Fahdafi），撇開勝負不說，他表示，會在場上把自己該做的事做好，盡全力挑戰對手。（編輯：張雅淨）1081106