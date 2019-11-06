12強中華隊3比0勝委內瑞拉 與日本隊晉級複賽[影]

2019世界12強中華隊6日預賽第2戰在台中洲際球場交手委內瑞拉，先發投手張奕繳出7局無失分、6次三振好投，加上7局朱育賢代打建功，終場就以3比0奪勝，也確定將前進東京複賽，選手開心在場中自拍留念。中央社記者張新偉攝 108年11月6日

（中央社記者楊啟芳台中6日電）世界12強棒球賽B組預賽，中華隊今天在台中洲際棒球場與委內瑞拉隊交手，先發投手張奕繳出7局無失分、6K好投，加上朱育賢7局代打建功，終場3比0獲勝，與日本攜手晉級東京複賽。

這場比賽前半段形成投手大戰，前6局雙方都沒辦法攻下分數，不過7局上中華隊在2出局後展開攻勢，林哲瑄選到保送後，換上代打朱育賢，敲出左半邊二壘安打建功，帶有1分打點，打破僵局，之後王威晨再補上安打，取得2比0領先。

9局上胡金龍敲出安打後盜上二壘，接著投手連續發生2次暴投，中華隊跑回第3分，終場中華隊就以3比0擊退委內瑞拉，奪下預賽2連勝，由於另一場賽事日本隊擊退波多黎各，台灣確定與日本攜手晉級東京複賽。

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中華隊先發投手張奕封鎖委內瑞拉打線7局，用102球，僅被敲出4支安打，送出6次三振，兩度遇到得點圈有人危機，都飆出三振化解，無失分；接著登板的陳冠宇、林凱威及陳鴻文都沒有失分，聯手守住勝果。

賽後總教練洪一中坦言：「一開始真的有點擔心，因為有些攻擊機會沒有把握住，還好我們的投手張奕很穩定，真的太棒了，完全壓制對方，讓攻擊能伺機把握住，之後換朱育賢代打，也很幸運出現車布邊安打，讓整個氣勢都上來。」

在7局下2出局、一三壘有人時，捕手從林泓育換成高宇杰，針對這個調度，洪一中表示，「因為當下只領先2分，他們一壘換代跑，有可能會盜壘，寧願讓三壘跑回來，也不能讓一壘跑者上到二壘，所以換上阻殺較好的高宇杰。」

中華隊已經確定晉級複賽，不過明天交手日本的比賽，會決定誰是分組第一，中華隊將派出廖乙忠先發。洪一中說：「當然日本很強，不過我們之前也在日本贏過他們兩次，我也跟選手說再加油，希望能在台灣贏日本，回去好好休息，明天再全力以赴。」（編輯：屈享平）1081106

2019世界12強棒球賽B組預賽，中華隊6日第2戰在台中迎戰委內瑞拉，由投手張奕先發登板，5局下飆出三振成功化解一、二壘有跑者危機，隨後振臂吶喊，全場球迷嗨翻。中央社記者張新偉攝 108年11月6日

世界12強棒球賽B組預賽第2天，中華隊6日晚間在台中洲際球場迎戰委內瑞拉。7局上中華隊朱育賢敲出左外野方向二壘安打，帶有1分打點，跑者林哲瑄（中）回本壘得分。中央社記者張新偉攝 108年11月6日

2019世界12強棒球賽B組預賽持續進行，中華隊6日晚間在洲際球場迎戰委內瑞拉，野手朱育賢（右）7局上代打上陣，敲出關鍵左外野方向二壘安打，帶有1分打點，回到休息區與隊友擊掌慶祝。中央社記者張新偉攝 108年11月6日

2019世界12強棒球錦標賽B組預賽第2天，中華隊6日晚間在台中洲際球場迎戰委內瑞拉，1局上，中華隊首棒王威晨隨即敲安上壘。中央社記者張新偉攝 108年11月6日

2019世界12強B組預賽持續展開，中華隊6日在洲際棒球場迎戰委內瑞拉，8局下，中華隊派出左投陳冠宇、林凱威（圖）輪番登板，守住領先優勢、無失分。中央社記者張新偉攝 108年11月6日

2019世界12強棒球錦標賽中華隊，6日晚間預賽第2戰在台中對上委內瑞拉，中華隊投手陳鴻文9局下登板，成功三振打者助隊奪勝，振臂吶喊。中央社記者張新偉攝 108年11月6日

2019世界12強B組預賽在台開打，中華隊6日晚間在洲際棒球場交手委內瑞拉，9局上中華隊胡金龍（右）敲安後盜上二壘，再靠對手暴投，成功回到本壘得分。中央社記者張新偉攝 108年11月6日

2019第2屆世界12強棒球錦標賽B組預賽，中華隊6日晚間在台中洲際棒球場迎戰委內瑞拉，中華隊胡金龍9局敲出安打後，靠著盜壘與對手暴投跑回1分，在休息區與隊友擊掌慶祝。中央社記者張新偉攝 108年11月6日

2019第2屆世界12強棒球錦標賽中華隊6日晚間結束B組預賽第2戰，以3比0擊退委內瑞拉笑收2連勝，也確定與日本攜手晉級複賽，賽後中華隊總教練洪一中（前右2）開心振臂。中央社記者張新偉攝 108年11月6日

2019世界12強棒球賽B組預賽在台開打第2天，中華隊（圖）6日晚間在台中迎戰委內瑞拉，終場以3比0笑收2連勝，也確定晉級在日本東京舉行的複賽。中央社記者張新偉攝 108年11月6日