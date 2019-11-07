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傳半獸人法瑞德加盟CBA浙江廣廈 年薪約1.3億元

最新更新：2019/11/07 11:58
多家體育媒體7日報導，美國職籃NBA「半獸人」法瑞德將加盟CBA浙江廣廈猛獅隊。（圖取自twitter.com/KennethFaried35）
多家體育媒體7日報導，美國職籃NBA「半獸人」法瑞德將加盟CBA浙江廣廈猛獅隊。（圖取自twitter.com/KennethFaried35）

（中央社洛杉磯6日綜合外電報導）多家體育媒體今天報導，美國職籃NBA「半獸人」法瑞德（Kenneth Faried）已經簽下合約，將加盟中國男子職業籃球聯賽（CBA）浙江廣廈猛獅隊，傳年薪440萬美元。

美國體育新聞平台Stadium的記者古德曼（Jeff Goodman）說，法瑞德簽下一年200多萬美元（約新台幣6083萬元）合約。然而，歐洲運動網站Sportando記者卡奇亞（Emiliano Carchia）報導，法瑞德將替浙江廣廈猛獅打球，合約價值440萬美元（約新台幣1億3386萬元）。

路透社報導，法瑞德打完NBA整個賽季，最低可獲得232萬44美元合約。

29歲的法瑞德打了8個NBA賽季，其中7個賽季效力丹佛金塊，最後一季轉戰布魯克林籃網與休士頓火箭。

畢業於肯塔基州莫爾黑德州立大學（Morehead State University）的法瑞德，生涯場均11.4分、8.1籃板，以出色的進攻技巧與籃板能力著稱。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1081107

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