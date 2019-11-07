12強中華隊欠缺關鍵一擊輸日本 分組第2晉級[影]

2019世界12強棒球錦標賽中華隊（圖）7日預賽最後一戰，在台中洲際棒球場遭遇日本隊，終場以1比8不敵日本，確定以分組第2晉級複賽。中央社記者張新偉攝 108年11月7日

（中央社記者楊啟芳台中7日電）世界12強預賽中華隊今天在洲際棒球場與日本隊交手，中華隊全場敲出跟對手一樣的11支安打，不過攻勢沒辦法串連，終場以1比8不敵日本隊，以分組第2晉級，帶1敗進複賽。

中華隊先發投手廖乙忠1局上2出局後，對近藤健介投出保送，再被鈴木誠也敲出三壘安打掉1分，接著吉田正尚補上1打點安打；3局上王宗豪登板後，被鈴木誠也轟2分砲，日本取得4比0領先。

6局上坂本勇人利用二壘手林立的失誤上壘後，丸佳浩敲出二壘安打，再添1分；9局上鈴木誠也敲1打點安打後，源田壯亮再補上2打點三壘安打。雖然中華隊9局下張進德代打送回1分，終場還是以1比8落敗，以分組第2晉級複賽。

2019第2屆世界12強棒球錦標賽B組預賽最後一戰，中華隊7日晚間在台中與日本隊交手，9局下，中華隊張進德代打敲安，助跑者回本壘得分，拿下中華隊唯一一分。中華隊終場以1比8落敗，以分組第2之姿晉級。中央社記者張新偉攝 108年11月7日

中華隊先發投手廖乙忠投2局，被敲2支安打，出現1次保送，失2分；接替登板的王宗豪投1局挨了一發2分砲。第3任投手胡智為用70球後援3.2局，被敲3支安打，送出3次三振，失1分非責失。

之後王躍霖投1.1局無失分，林凱威投0.1局被敲1支安打、投1次保送，失2分；最後一任投手陳禹勳則是投0.2局，被敲2支安打，失1分。

中華隊此戰打線不連貫，雖然出現11支安打與日本隊相同，不過沒辦法攻下分數。賽後總教練洪一中表示，「這場表現不理想，投手壓不住，攻擊在關鍵時刻也打不進來，欠缺臨門一腳。」

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中華隊確定以分組第2晉級在東京的複賽，即將於11日開打，預計於9日移動，洪一中指出，預賽3場都有攻擊不順暢的問題，「之後會盡量安排，努力在短時間內改善」。

日本隊總教練稻葉篤紀賽後表示，原本就有預期到現場會有很大的加油聲，不過觀眾實際上比想像中還要熱情，這場比賽關鍵是在1局上先攻下2分，主導優勢，先發投手今永昇太也掌握得很理想，遇到危機都可以解決。（編輯：唐聲揚）1081107

2019世界12強棒球錦標賽B組預賽，7日晚間在台中洲際棒球場由中華隊與日本隊交手，中華隊推出廖乙忠先發主投，力拚分組第一。中央社記者張新偉攝 108年11月7日

2019世界12強棒球賽B組預賽最後一戰，7日晚間在台中洲際球場由中華隊交手日本隊，日本派出左投今永昇太掛帥主投。中央社記者張新偉攝 108年11月7日

2019世界12強賽B組預賽最終戰，7日晚間在台中洲際棒球場由中華隊交手日本隊，1局下，中華隊林泓育（中）敲出左外野方向安打，一度讓全場以為是全壘打。中央社記者張新偉攝 108年11月7日

2019第2屆世界12強棒球錦標賽B組預賽7日進入最後一天賽程，在台中洲際棒球場由中華隊交手日本隊，3局上日本鈴木誠也（左）轟出兩分砲，回到休息區與隊友擊掌致意。中央社記者張新偉攝 108年11月7日

2019第2屆世界12強棒球錦標賽B組預賽賽程最後一天，7日晚間在台中洲際球場由中華隊迎戰日本隊，4局下，中華隊林哲瑄敲安，順利站上壘包。中央社記者張新偉攝 108年11月7日

世界12強棒球賽B組預賽，7日晚間在台中洲際棒球場由中華隊交手日本隊，5局上中華隊中繼投手胡智為（前）解決日本隊第4棒鈴木誠也（後）化解危機後，振臂吶喊。中央社記者張新偉攝 108年11月7日

2019第2屆世界12強棒球錦標賽B組預賽賽程最後一天，7日晚間在台中由中華隊迎戰日本隊，7局日本隊5比0領先狀態下，中華隊換上投手王躍霖中繼。中央社記者張新偉攝 108年11月7日

2019世界12強棒球賽B組預賽7日晚間在台中洲際棒球場由中華隊與日本隊（黑衣）交手，力拚分組第一。9局上，日本隊攻勢頻頻，再添3分，以8比0領先。中央社記者張新偉攝 108年11月7日

2019世界12強棒球錦標賽B組預賽最終戰，中華隊7日晚間在台中交手日本隊，中華隊終場以1比8落敗，以分組第2晉級複賽，賽後總教練洪一中（前右）率選手向球迷致意。中央社記者張新偉攝 108年11月7日

2019世界12強棒球錦標賽B組預賽，日本隊（圖）與中華隊7日晚間在洲際棒球場交手，日本隊終場以8比1笑收3連勝，賽後選手在場中擊掌致意。中央社記者張新偉攝 108年11月7日