12強台韓戰先發打序 胡金龍擔任開路先鋒

2019世界12強棒球賽複賽，中華隊12日出戰韓國隊，派出張奕掛帥先發，先發打序中，由胡金龍（圖）擔任開路先鋒，原本的第1棒王威晨則改打第7棒。中央社記者張新偉千葉攝 108年11月12日

（中央社記者楊啟芳千葉12日電）世界12強複賽中華隊今天出戰韓國隊，派出張奕掛帥先發，先發打序做出較多調整，胡金龍擔任開路先鋒，原本的第1棒王威晨則改打第7棒。胡金龍表示，會想盡辦法上壘。

中華隊今天要對上韓國隊左投金廣鉉，先發打序分別為胡金龍（左外野）、林哲瑄（中外野）、王柏融（右外野）、林泓育（指定打擊）、陳俊秀（一壘）、林立（二壘）、王威晨（三壘）、王勝偉（游擊）、高宇杰（捕手），僅王柏融及王威晨是左打。

胡金龍在例行賽時很少擔任第1棒，今天扛下開路先鋒的位置，他表示，「會想盡所有辦法上壘，目前狀況不好不壞，保持穩定。」

中華隊近幾場比賽攻擊狀況不佳，胡金龍是昨天少數有安打出現的打者，他表示，比賽層級愈高，要注意的小細節會更多，「打久了就會知道比較細膩的東西，要稍微用點頭腦，畢竟前6強投手都不會太差」。

此戰擔任第8棒的王勝偉則表示，「已經有研究好情蒐報告，將攻擊策略鎖定好，把球擊強，不要被投手破壞掉，即使打到投手投很好的變化球，也不要刻意去想，好好揮擊最重要。」

由於最近中華隊攻擊不順暢，總教練洪一中坦言，「每天回去都很傷腦筋，今天也不是說左投就一定要派右打，但這2場打擊發揮得不好，也沒有誰比較突出，就這樣安排棒次看看。」

中華隊之前先發捕手都是張進德或林泓育，此戰由來自中信兄弟的高宇杰蹲捕搭配先發投手張奕，洪一中說明，主要是因為韓國隊腳程不慢，因此安排阻殺較好的高宇杰上場。（編輯：吳協昌）1081112

2019世界12強棒球賽複賽，中華隊12日晚間出戰韓國隊，賽前全隊在場中跑步熱身。中央社記者張新偉千葉攝 108年11月12日