12強中華隊完封韓國 洪一中：贏得一點都不僥倖[影]
（中央社記者楊啟芳千葉12日電）世界12強棒球賽複賽中華隊今天交手韓國，先發投手張奕用112球繳6.2局無失分好投，加上打線大爆發，以7比0擊敗韓國隊，拿下複賽首勝，總教練洪一中表示，贏得一點也不僥倖。
中華隊此戰棒次做出調動，胡金龍擔任開路先鋒，2局上中華隊展開攻勢，王威晨敲安打後，王勝偉利用野手選擇上壘，接著第9棒高宇杰建功敲出深遠二壘安打，帶有1分打點，胡金龍再補上1打點安打，中華隊取得2比0領先。
中華隊4局上攻勢再起，林立敲安打後，利用王威晨犧牲短打上二壘，接著王勝偉再敲安打得1分。7局上胡金龍、王柏融選到保送後，陳俊秀一棒轟出3分全壘打，中華隊取得6比0領先。
9局上林哲瑄選到保送後盜上二壘，接著林泓育敲安打，帶有1分打點，終場就以7比0擊敗韓國隊，為台灣史上首度完封韓國職業隊，複賽首度奪下勝利，目前在超級循環賽累積1勝2敗。
先發投手張奕1局上雖然一度遇上無人出局、二三壘有人危機，但一連解決3名打者，最後飆出三振後更是興奮怒吼。總計張奕用超越預賽的112球投6.2局，僅被敲出4支安打，出現4次保送，送出4次三振，無失分。
接替張奕投球的陳冠宇後援1.1局，被敲1支安打，投1次保送，送出2次三振，複賽連2場投1.1局都沒有失分；最後終結者陳鴻文1局飆出2次三振，霸氣關門。
中華隊總教練洪一中賽後表示，此戰最重要是投手有效壓制對方打線，投手一旦穩定，打者就會比較安心，只要把機會掌握住，贏球可能性就較大，「這場贏得一點都不僥倖，投、打、守都表現比對手還好，很謝謝選手有這麼好的表現」。
中華隊在預賽第3戰對日本打擊不連貫，昨天複賽首戰對墨西哥更是僅出現3支安打，洪一中指出，「我們這2天一直思考怎麼安排打線，讓打線順暢，今天做了些許改變，把胡金龍調到第一棒，王威晨調到後面，效果還不錯，是大家共同考慮的結果」。
韓國隊總教練金卿文表示，「這場比賽輸球沒有任何辯解的餘地，投球是最差的，對方打者把球掌握得非常好，（我們）所有方面都輸給對方，我們也會有失敗的時候，但會乾淨忘掉，用幾天迅速恢復，面對下一場對戰」。（編輯：葉俐緯）1081112