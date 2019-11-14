中華女足15日戰泰國 隊長丁旗盼把勝利留台灣

（中央社記者龍柏安台北14日電）9月獲知要接中華女足隊長，前鋒丁旗始終不敢相信，隨著比賽腳步接近，她也逐漸接受並接下這個重擔，明晚7時她將率領中華女足迎戰泰國，她強調：「我們想把勝利留在台灣。」

2019國際女子足球友誼賽地主中華女足，明晚7時將在台北田徑場迎戰世界排名39的泰國女足，而中華女足日籍總教練越後和男坦承，在集訓過程徵召一直不順利，不過仍會全力準備。

中華女足9月展開集訓，不過僅有11人報到，丁旗透露，球員直到今天才全數到齊，默契儼然成為球隊最大罩門，她承認：「明天是場非常困難的比賽。」

越後和男坦言，泰國不僅實力突出，且明年3月奧運資格賽也和中華隊同組，因此明天比賽互探虛實成分較多，也希望透過比賽，找出適合國際賽的球員人選。

泰國隊的助理教練沙溫（Sawin Jaraspetcharanan）也承認：「這場比賽我們會當成一場測試賽，2週後我們要參加東南亞運動會，我們得找出適合下場的球員。」

至於明年的奧運資格賽，他笑說：「那是很久以後的事，那時球隊裡有誰我都不知道，我相信台灣也是一樣的狀況。」

9月入隊報到後，越後和男就擺明告訴丁旗，她將會是中華隊的隊長，丁旗開玩笑說：「我一直追問為什麼是我，難道是我長得比較衰。」

經教練解釋，丁旗才逐漸接受，她是第一批參與集訓的球員，無論在戰術熟悉度上，還是在扮演溝通橋梁的角色上，她都是最適合的人選，也才逐漸接受自己在球隊中的角色。（編輯：張芷瑄）1081114