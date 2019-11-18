日職巨人隊首度同意入札 山口俊挑戰美國大聯盟

（中央社東京18日綜合外電報導）日本職棒巨人隊投手山口俊今天表明將挑戰美國職棒大聯盟MLB，這是巨人隊首度同意球員利用入札制度，巨人球團也承諾全力給予協助。

日本讀賣新聞報導，山口今天在東京舉行記者會，表明自己將利用入札制度挑戰美國職棒大聯盟，巨人球團原則上已同意。山口說，可以前往大聯盟，挑戰這個一直以來的夢想，「我會迎向這個新的挑戰，更加精進自己的球技」。

陪同山口出席記者會的人，包括巨人隊社長今村司及監督原辰德。

山口2006年在高中生首輪選秀加入DeNA隊，之後行使自由球員權利在2017年轉隊到巨人隊，曾於2018年7月27日對戰中日隊時，投出無安打無失分比賽。

山口本季出賽26場，投出15勝4敗、防禦率2.91的好成績，並在中央聯盟拿下勝場、勝率及三振的三冠王，為巨人隊時隔5年再度拿下中央聯盟冠軍做出貢獻。

山口也是12強賽事日本武士隊成員，包括17日冠軍戰在內共3度先發登板。

日本日刊體育報導，這是巨人隊首次同意球員利用入札制度轉隊前往大聯盟。

今村說，2016年跟已成自由球員的山口洽談時，得知山口希望能挑戰大聯盟，所以在山口加盟巨人隊時，就同意在未來「不確定的時間」擁有入札制度的權利。

他說，本球季結束後，再度跟山口確認，山口仍然有強烈意願想前往美國發展，站在球團立場當然努力慰留，但後來雙方又針對這個議題談過幾次，最後得出的結論就是「實現山口的夢想，全力為山口加油」，球團在申請手續、提供赴美前的練習環境等，將全力給予協助。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1081118