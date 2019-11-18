中華藍勝日本 台灣國際藤球邀請賽開紅盤

（中央社記者龍柏安台北18日電）昨天才剛過20歲生日，陶秉業今天迎到遲來的生日禮物，由他和學長李信嶸、王昶穎組成的中華藍隊，今天在台灣國際藤球邀請賽2人賽首役，以2比1擊敗日本開出紅盤。

2019台灣國際藤球邀請賽今天在台北體育館點燃戰火，首先登場的2人賽，地主中華藍成功扳倒日本，在小組賽拔得頭籌，明天將再戰緬甸，爭取4強門票。

目前就讀嘉南藥理科大的李信嶸、陶秉業與王昶穎，從屏東佳冬國中開始接觸藤球，3人多次入選國家代表隊，剛過完生日的陶秉業坦言，藤球最大的賣點之一，「就是因為翻踢殺球很帥」。

生日過完隔天出賽，球隊就贏球，陶秉業笑說：「這是最好的生日禮物。」不過他卻突然「加碼」，表示最棒的生日禮物不光是今天贏球而已：「若2人賽、3人賽都奪冠才是。」

中華藍開局以21比10先馳得點，次局卻以11比21失守，決勝局才回神以21比12扳倒對手，隊長李信嶸坦言，第2局他們遭遇亂流、失誤太多，所幸第3局找回接發球節奏，加上對手發球開始不穩，才順利拿下勝利。

日本的藤球實力與台灣在伯仲之間，李信嶸也透露，過去在國際賽無論是3人賽還是4人賽，從未贏過日本，不過他強調，這次能贏不是爆冷也非僥倖，「我們之前就有準備，再說2人賽場上分工不像3人賽這麼細，變數也比較多。」

中華藍明天碰緬甸，對手則是3年前世界藤球錦標賽雙人賽銀牌組合，李信嶸也坦言，明天將是小組賽最難打的一戰，不過他們仍舊有信心。（編輯：李錫璋）1081118