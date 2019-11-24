遭指定讓渡 陳偉殷：難過接受職業生涯第一次

（中央社記者邱俊欽桃園機場24日電）旅美馬林魚隊左投陳偉殷今天清晨搭機返台，對於遭球隊進入指定讓渡程序，他表示，第一時間聽到訊息時有些低落，但球員在職業生涯都會遇到第一次，會盡力做自己該做的事。

陳偉殷與家人搭機於清晨5時20分抵達桃園國際機場，他在受訪時被問到球隊做出最新安排時說，職業球隊都是如此現實，該面對的還是要面對，「未來接下來的事情，一定有很多都是第一次，就不去多想」，他會盡自己的努力去處理事情，按照自己的節奏去安排訓練。

陳偉殷說，第一時間聽到消息時有些低落、難過，但是在與家人、朋友溝通過，認為職業球員在生涯中都會遇到任何第一次，也會逐漸調整心情。

記者問到，傳出有日本球隊挖角，並且希望他到日本職棒發展，陳偉殷表示，目前是沒有，他與經紀公司討論後，還是以在美國發展為主，「未來會盡力做好該做的事情」。

陳偉殷說，「成全球隊，也讓自己有可以走的方向是好的」。

陳偉殷也說，經紀公司也認為，球隊在這個時間點做出這樣的決定也是好的，若是在球季中得到這樣的消息可能更麻煩，他相信球團有球團的想法。

旅美馬林魚隊左投陳偉殷遭球隊移出40人名單，進入指定讓渡（DFA）程序。日職老東家中日龍隊釋出善意，直言「他是跟中日龍隊有緣的選手」，也表示會了解陳偉殷合約和身體狀況。（編輯：劉學源）1081124