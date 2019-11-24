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李洋王齊麟3局勝奧運銀牌得主 光州羽賽奪冠[影]

最新更新：2019/11/24 16:28
台灣羽球雙打好手李洋（右）與王齊麟（左）24日在2019光州南韓羽球大師賽奪得男雙冠軍。（中央社檔案照片）
台灣羽球雙打好手李洋（右）與王齊麟（左）24日在2019光州南韓羽球大師賽奪得男雙冠軍。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北24日電）2019光州南韓羽球大師賽男雙決賽，台灣男雙組合王齊麟與李洋第2局率先取得聽牌優勢，還握有2個冠軍點，可惜沒能拿下，所幸兩人不受打擊，只再多用一局的時間，多添一座冠軍。

2019光州南韓羽球大師賽，是世界巡迴賽超級300系列的比賽，世界排名12的王齊麟與李洋一路過關挺進男雙壓軸決賽，最終以21比19、20比22、21比19擊敗里約奧運男雙銀牌得主，馬來西亞組合吳蔚昇與陳蔚強，拿下合拍後本季摘下的第4冠。

王齊麟與李洋今天面對世界排名13的馬來西亞「雙蔚組合」吳蔚昇、陳蔚強，兩組人馬實力在伯仲間，開賽後雙方一路緊咬，比賽尾段打成19比19平，台灣組合連拿2分，先以21比19拿下。

次局戰況依舊膠著，雙方相互糾纏鏖戰至18比18平，靠著對手回擊掛網，與王齊麟的直線扣殺得手，不但取得「聽牌」優勢，還握有2個冠軍點。

雖距冠軍只剩一步之遙，王齊麟與李洋卻沒能拿下，兩人先後發生回擊出界與掛網，除給對手喘息機會，最後甚至連丟4分，反以20比22棄守，也讓對手將戰局扳成1比1平。

決勝局雙方互有領先，在比賽尾聲戰成19比19平，先靠著王齊麟的重殺，逼得對手回擊出界，接著李洋在網前搶攻得手，兩人歷經59分鐘、3局大戰，總算擺脫對手糾纏奪冠。

王齊麟與李洋今年聯手戰果豐碩，本季累計共6度闖進決賽，並先後拿下巴塞隆納大師賽、奧爾良大師賽、印度公開賽與這一站光州大師賽等4座冠軍。（編輯：張雅淨）1081124

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