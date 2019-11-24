U12韓國手李在俊徐生明盃開轟 教頭誇頂尖

（中央社記者謝靜雯高雄24日電）徐生明少棒賽，韓國大邱玉山國小來踢館，今年U12世界盃韓國隊國手李在俊再度來台，今天與高雄美濃國小比賽開轟，總教練李東佑誇他是目前韓國同齡最頂尖好手，此次目標冠軍。

第7屆徐生明國際少棒錦標賽，此次兩支國外球隊韓國大邱玉山國小、日本武藏府中隊都是各自國內的頂尖球隊，韓國大邱玉山國小今年拿下韓國少棒運動會冠軍，陣中球員李在俊今年在台南舉辦的U12世界盃棒球賽，也有代表韓國隊來台。

李在俊在U12世界盃就展現驚人長打實力，在U12賽會敲出2轟，韓國大邱玉山昨天預賽首戰以11比2擊敗桃園大勇，今天先以15比3擊敗高雄忠孝，接著再以6比0擊敗高雄美濃，預賽3戰全勝、晉級複賽。

李在俊今天與高雄忠孝比賽，單場敲3安，包括2支二壘打，接著與高雄美濃比賽單場3安、4局開轟，敲出個人本次賽會首轟，今天2戰總計敲6安，打擊火力驚人。

韓國大邱玉山總教練李東佑表示，李在俊是同齡韓國少棒球員中，無論投球、打擊都算頂尖的球員，好表現沒話說。李東佑也提到，球員們幾乎都是第一次來台灣，雖然語言不通，但是很開心可以有機會跟台灣球隊交流，此次參賽目標就是冠軍。

李在俊表示，上一次U12來台，與各個不同國家的球隊比賽，但很可惜沒能拿下冠軍，此次徐生明盃與更多台灣球隊交手，是很不同的經驗，「希望可以不要受傷，努力打出好的成績」。（編輯：張雅淨）1081124