豐田人小志氣高 徐生明少棒拿季軍

（中央社記者謝靜雯高雄26日電）第7屆徐生明國際少棒錦標賽季軍戰，台東豐田與高雄壽天國小交手，豐田林崴仁投打俱佳，以8比2拿下季軍；豐田球員身材並不突出，總教練謝竣翔滿意球員表現，「人小志氣高」。

徐生明少棒賽今天在高雄美濃國中舉行，台東豐田國小4強賽與桃園龜山國小交手，因為比賽時程關係，臨時改為僅打4局，豐田球員「慢熱」輸球、無緣晉級，只能與壽天爭季軍。

季軍戰豐田、壽天3局打完僵持不下，壽天4局先拿下1分，豐田5局追分，1人出局後靠著接連2支安打、盜壘、林崴仁關鍵二壘打，一棒送回2分、超前比數，再展現速度優勢、盜本壘拿下第3分，接著延續攻勢，單局打了10人次，攻下6分大局、奠定勝基。

林崴仁今天投打有表現，先發投5.2局被敲6支安打，投出7次三振，失掉2分責失分，單場敲2安，5局超前比數二壘打，帶起球隊士氣，表現亮眼。

豐田總教練謝竣翔表示，壽天今天派出的先發投手球速比較慢，平時練習時，球員習慣打快的球，前面幾輪打者還在適應，但球員想辦法調整，5局打線有不錯的發揮。至於林崴仁表現，謝竣翔提到，5局提醒他將球心打確實，很開心他有做到教練的要求。

謝竣翔表示，這一批豐田球員身材不算突出，「但就像辣椒，越小越辣，人小志氣高」，在季軍戰展現韌性、順利拿下比賽勝利；謝竣翔感謝中華民國徐生明棒球發展協會，提供比賽的舞台，球員們在比賽中全力表現，打出精彩內容。

林崴仁季軍戰投打表現佳，是球隊搶勝功臣，他表示4強賽與龜山交手，雖然對手很強，但一直相信球隊後半段能夠追回分數，可惜比賽時間到了，沒能成功反攻，季軍戰扛先發，將球投到想要的位置、才能有效壓制打者。（編輯：吳協昌）1081126