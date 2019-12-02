更多編輯台推薦新聞：
影片／拯救珊瑚礁奇招 水下播熱鬧環境音吸引魚群進駐
國際

影片／拯救珊瑚礁奇招 水下播熱鬧環境音吸引魚群進駐

天冷有心血管病史要注意 紅黑色食材助暖身
生活

天冷有心血管病史要注意 紅黑色食材助暖身

專題／美麗島40年歷史峰迴路轉 陳菊：改革比革命更困難
政治

專題／美麗島40年歷史峰迴路轉 陳菊：改革比革命更困難

專題／AED廣布全台可救人 為什麼使用率這麼低
生活

專題／AED廣布全台可救人 為什麼使用率這麼低

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
報導反送中遭港遣返 印尼移工控拘留中心不人道待遇
首頁 / 運動

柯文哲：盼雙北共同申辦2030亞運

最新更新：2019/12/02 20:21
台北市與新北市2日舉行第9次副市長層級會議，台北市長柯文哲（左）與新北市長侯友宜（右）中午進行便當會，柯文哲說，盼雙北能共同申辦2030亞運。（台北市政府提供）中央社記者梁珮綺傳真　108年12月2日
台北市與新北市2日舉行第9次副市長層級會議，台北市長柯文哲（左）與新北市長侯友宜（右）中午進行便當會，柯文哲說，盼雙北能共同申辦2030亞運。（台北市政府提供）中央社記者梁珮綺傳真　108年12月2日

（中央社記者梁珮綺台北2日電）台北市與新北市今天舉行第9次副市長層級會議，雙北市長柯文哲、侯友宜則在中午便當會後到場致詞，柯文哲說，雙北為共同生活圈，要持續合作，也盼能共同申辦2030亞運。

「雙北合作交流平台」第9次副市長層級會議下午在台北市政府召開，由台北市副市長黃珊珊及新北市副市長陳純敬主持，檢視各項合作方案執行進度與成果。

柯文哲、侯友宜中午則進行便當會，會後至會議現場致詞，柯文哲說，雙北市為共同生活圈，每天有幾十萬人在雙北移動，特別去年推出1280交通月票、今年則是垃圾袋互用，更重要的是貫穿雙北的捷運環狀線。

柯文哲說，盼雙北能共同申辦2030亞運，這也相當重要。

侯友宜則笑說，他相當欣賞柯的快人快語及做事的「阿莎力」，「我們是一見如故」，並稱2人抵達會議現場前就已聊了1個半小時。

黃珊珊則在會中表示，各項簡政便民的合作將持續推動且深化，另外，因應5G時代來臨，資訊跨域整合及雙方合作也成為重要議題。（編輯：李亨山）1081202

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報