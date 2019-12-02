柯文哲：盼雙北共同申辦2030亞運

（中央社記者梁珮綺台北2日電）台北市與新北市今天舉行第9次副市長層級會議，雙北市長柯文哲、侯友宜則在中午便當會後到場致詞，柯文哲說，雙北為共同生活圈，要持續合作，也盼能共同申辦2030亞運。

「雙北合作交流平台」第9次副市長層級會議下午在台北市政府召開，由台北市副市長黃珊珊及新北市副市長陳純敬主持，檢視各項合作方案執行進度與成果。

柯文哲、侯友宜中午則進行便當會，會後至會議現場致詞，柯文哲說，雙北市為共同生活圈，每天有幾十萬人在雙北移動，特別去年推出1280交通月票、今年則是垃圾袋互用，更重要的是貫穿雙北的捷運環狀線。

柯文哲說，盼雙北能共同申辦2030亞運，這也相當重要。

侯友宜則笑說，他相當欣賞柯的快人快語及做事的「阿莎力」，「我們是一見如故」，並稱2人抵達會議現場前就已聊了1個半小時。

黃珊珊則在會中表示，各項簡政便民的合作將持續推動且深化，另外，因應5G時代來臨，資訊跨域整合及雙方合作也成為重要議題。（編輯：李亨山）1081202