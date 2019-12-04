哈登狂飆50分破罰球紀錄 火箭仍輸馬刺

（中央社聖安東尼奧3日綜合外電報導）美國職籃NBA休士頓火箭「大鬍子」哈登今天狂砍50分，隊友「威少」衛斯布魯克（Russell Westbrook）也再拿下大三元，但仍以133比135在客場敗給聖安東尼奧馬刺。

哈登（James Harden）3天前對上亞特蘭大老鷹時，曾在3節內飆砍60分，生涯4度單場拿下60分，追平籃球之神喬丹（Michael Jordan）紀錄，名列NBA史上第3多，今天在馬刺主場AT&T中心又再繳出50分。

另外，哈登本場罰球24投24中，打破例行賽罰球最高命中數且每球皆中的最高紀錄，先前最高紀錄是23罰23中，由傳奇球員威金斯（Dominique Wilkins）在1992年創下。

哈登也打平達拉斯獨行俠前球星諾威茨基（Dirk Nowitzki）於2011年西區決賽的24罰24中紀錄（季後賽最佳紀錄）。

火箭在正規時間結束前4分鐘時，一度有10分領先優勢，但隨後馬刺靠著板凳後衛沃克四世（Lonnie Walker IV）終場前連續兩計三分彈，追平至115比115進入首次延長賽。

沃克本役是馬刺表現最佳的球員之一，繳出28分、4籃板數據，助球隊在第2次延長賽以135比133兩分之差險勝火箭。

爭議的是，哈登在正規時間第4節時，曾有一次快攻灌籃，球進後勾到籃網彈出，裁判當時認為這球不算，但事後承認誤判。（譯者：陳正健/核稿：陳昱婷）1081204