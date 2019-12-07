最高薪本土教頭洪一中 悍將盼進總冠軍賽

（中央社記者楊啟芳台北7日電）富邦悍將昨天宣布洪一中接任總教練，悍將領隊蔡承儒今天表示，富邦接手球隊後3年都沒進總冠軍賽，希望改進，期盼明年能夠達成目標，並透露洪一中的薪水將是史上最高。

富邦從2017年開始接手義大，悍將領隊蔡承儒表示，「11月時有跟董事長開檢討會議，那時候覺得3年了都沒進總冠軍賽，想做一些改進，有提到說樂天買了Lamigo，洪總可能有機會，可接觸看看、徵詢看看。」

由於洪一中11月正在帶領世界12強中華隊，當時悍將人資長陳昭如有先跟洪一中打招呼。蔡承儒指出，「先等他回台灣，跟樂天談過以後，再等他消息，上星期五就說可以見面談，星期日見面聊完後就滿順利的，也滿快的。」

洪一中昨天曾表示，富邦開了3年合約，是決定接下總教練的關鍵，蔡承儒說：「董事長有開權限最高到3年，所以在談的時候，想要展現最大誠意，讓他感受到，很希望他能夠來。」

薪水部分，蔡承儒表示不會公開，中職史上教練最高薪水紀錄是徐生明的38萬元，蔡承儒透露，洪一中的薪水在這個數字之上，等於成為史上最高薪的本土教頭。

蔡承儒說：「當然我覺得洪總過去的資歷、經驗、還有帶隊這些好的成績沒話說，所以我覺得能夠幫助球隊的事情，我們都盡量去爭取。」

富邦原總教練陳連宏、首席教練劉榮華、打擊教練陳該發、守備教練張家浩、跑壘教練林宗男，今年合約到期後將不再續聘。蔡承儒指出，教練團部份上星期和洪一中見面時，有稍微談過，「大概心中有一個藍圖，接下來還會再討論。」

至於原本悍將副領隊陳金鋒，與富邦3年合約即將到期，蔡承儒說：「也還在討論中，因為時間來得滿快的，所以這幾個星期應該就會更密集做這些討論。」

對於明年目標，蔡承儒指出，每年一定都是進總冠軍賽、奪下總冠軍，「雖然過去3年都沒有拿到，但每年例行賽戰績都有在進步，只是都差一口氣，希望接下來能夠達到我們最終的目標。」（編輯：屈享平）1081207