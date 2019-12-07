禁藥風波延燒 俄羅斯未來4年恐無法參加奧運

（中央社莫斯科7日綜合外電報導）俄羅斯因為涉嫌違反禁藥規定，可能在9日被處以不能參加奧林匹克運動會的4年禁令。俄國官員則說這項懲罰措施不公平，且是西方國家企圖摧毀俄國體壇的惡意行為一環。

路透社報導，世界反禁藥組織（WADA）2015年公布他們委託調查所撰寫出的報告，其中發現俄國運動員大規模使用禁藥的證據。此後，嘗試向外界展示自身是世界體育強權的俄國就捲入禁藥醜聞。

醜聞爆發後，禁藥風波如雪球般越滾越大，2016年巴西里約奧運，俄國部分運動員無法參賽，去年南韓平昌冬季奧運，俄羅斯運動員只能以獨立選手身分參賽。這些都是為了懲罰俄國在2014年索契（Sochi）冬奧期間，支持運動員使用禁藥。

如今俄國體壇可能再進入4年黑暗期，世界反禁藥組織執行委員會9日將在瑞士洛桑（Lausanne）開會，屆時將決定是否要禁止俄國主辦大型體育賽事長達4年時間，若禁令實施，這段期間也會迫使沒有使用禁藥的俄羅斯運動員，以非國家的獨立選手身分出賽。

世界反禁藥組織曾指控莫斯科當局竄改實驗室數據，不僅捏造資料，還刪除部分運動員呈現陽性反應的禁藥檢測結果。

俄國體育部長克羅布科夫（Pavel Kolobkov）上月將實驗室數據的差異，歸因於技術問題。莫斯科當局的其他高階官員則把世界反禁藥組織提出的懲罰措施，比喻為西方國家為了阻撓俄國所做的更廣泛作為。（譯者：李宛諭/核稿：陳彥鈞）1081207