不滿贊助限制規定 英國運動員槓上奧運協會

（中央社倫敦11日綜合外電報導）多位英國運動員針對國際奧委會有關贊助限制的規定，集體提出訴訟，英國奧運協會說已對此「正式回應」。這爭議可能使得英國備戰明年東京奧運蒙上一層陰影。

集體試圖挑戰國際奧林匹克委員會（IOC）贊助規定的英國運動員，包括長跑名將法拉（Mo Farah）、女子7項全能的強森-湯普森（Katarina Johnson-Thompson）、中長跑女將穆爾（Laura Muir）與短跑名將傑米利（Adam Gemili）。根據IOC的規定，奧運賽會期間，未經IOC同意，禁止使用運動員的姓名、影像與運動場上表現，進行廣告宣傳。

英國奧運協會（British Olympic Association）發言人說：「針對英國奧運協會就國際奧會憲章第40條（Rule 40）的解釋，在近期面臨法律挑戰，英國奧運協會可以證實已對此正式回應。」

這名發言人表示，英國奧運協會正試圖在各個運動員最大化個人贊助獲益的期盼，與維持和強化當前集體銷售權制度的必要之間取得平衡。

為了解決爭議，英國奧運協會上週會見英國運動員代表們。

發言人另指出：「儘管進行了振奮人心的對話，然而我們對於持續在幕後運作的訴訟策略感到沮喪，這絲毫沒有彰顯進行討論的精神。」

他說：「我們重申，在2020年東京奧運會前，陷入曠日持久的法律糾紛，顯然不符合任何一方的利益。」

角逐男子100與200公尺短跑項目的傑米利，上月告訴英國廣播公司（BBC）表示，限制贊助的規定「荒謬、不公正而且不公平」。（譯者：曹宇帆/核稿：陳昱婷）1081211