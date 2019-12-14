熊本熊想傳遞東奧聖火 因不是人類遭婉拒

日本東京奧運2020年登場，熊本縣政府日前向主辦單位詢問熊本熊（圖）擔任聖火傳遞跑者的可能性，但被以「不符要件」婉拒。（檔案照片／共同社提供）

（中央社東京14日綜合外電報導）日本東京奧運明年即將登場，以吉祥物「熊本熊」聞名的熊本縣政府，日前已向主辦單位詢問熊本熊擔任聖火傳遞跑者的可能性，但被以「不符要件」婉拒，主因熊本熊「不是人類」。

日本產經新聞報導，東京奧運組織委員會針對聖火傳遞，讓各地方政府推薦跟地方有關的名人，今天得知熊本縣政府已向組織委員會詢問可否推薦「熊本熊」（KUMAMON）。

不過，報導指出，擔任聖火傳遞跑者的要件之一，必須是2008年4月1日以前出生的「人」，而不是人類的熊本熊可能要尋找其他方式，來共襄奧運聖會。

熊本縣政府表示，熊本熊是2011年3月九州新幹線全線通車到鹿兒島的前一年「出道」，雖然職稱是宣傳熊本縣魅力的熊本縣政府營業部長，但「非熊非人」連年齡都是「秘密」。

對熊本縣政府提出的詢問，東奧組織委員會截至今年6月時，以「不符要件」回覆。

報導推測，可能是東奧組織委員會也考量到熊本熊如果在聖火傳遞時跌倒等危險性。

東奧組織委員會相關人士受訪時，表達「不能有特例」的想法；熊本縣政府相關人士說，希望用聖火傳遞跑者以外形式共襄奧運聖會，縣府未來將進行研究。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1081214