樂天桃猿正式揭名 曾豪駒接首任總教練

中職「Rakuten Monkeys樂天桃猿」隊17日正式揭名，原打擊教練曾豪駒（右5）接任樂天首任總教練。球隊主、客場球衣色系沿用日職樂天金鷲隊「樂天紅」色系。中央社記者張新偉攝 108年12月17日

（中央社記者謝靜雯台北17日電）中職「Rakuten Monkeys樂天桃猿」隊正式揭名，今天記者會上球隊主、客場球衣一同發表，球衣色系沿用日職樂天金鷲隊「樂天紅」色系，正式宣布曾豪駒為樂天首任總教練。

中職Lamigo桃猿隊季後轉手日本樂天株式會社，今天下午舉行記者會，由創辦人兼執行長三木谷浩史揭名，正式宣布新球隊的隊名為「Rakuten Monkeys 樂天桃猿」隊。

三木谷浩史表示，希望可以將在日職經營樂天金鷲隊成功經驗複製到台灣，並與台灣棒球界建立長久合作關係，也為台灣的整體職棒環境做出貢獻。

外界關注的總教練人選，確定由原打擊教練曾豪駒接任樂天首任總教練，而原本領隊劉玠廷也確定留任。（編輯：張芷瑄）1081217

中職Lamigo桃猿隊季後轉手日本樂天株式會社，17日正式宣布新球隊的隊名為「Rakuten Monkeys 樂天桃猿」隊，原領隊劉玠廷（右1）確定留任。 中央社記者張新偉攝 108年12月17日

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