屏東沒有雪地 3選手勇奪冬青奧門票

屏東縣長潘孟安（左）18日接見取得2020年冬季青年奧運會門票的3名選手，對於他們打造車架並裝上直排輪輪子等方式在水泥地、坡地練習，潘孟安表示，這樣的精神令人敬佩。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年12月18日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣18日電）「屏東沒有雪地環境，卻能前進冬青奧 」，屏東縣長潘孟安今天接見取得2020年冬季青年奧運會門票的楊仕勛、楊柏威及林昱馨時表示，敬佩3人的打拚精神，並期許勇奪佳績。

屏東縣籍國手楊仕勛、楊柏威及林昱馨等3人，在資格積分賽中，順利取得2020年冬季青年奧運會門票，下個月將代表台灣出征，為國爭光。

3名選手中，楊仕勛取得雙人無舵雪橇項目門票，楊柏威是空架雪車項目，林昱馨為單人雪車項目。

「不單屏東，更是台灣的奇蹟」，潘孟安指出，當初聽說屏東學子即將參加2020年瑞士洛桑冬季青年奧運會時，感到相當驚訝，因為屏東四季如春，實在無法想像如何進行雪橇雪車訓練。

潘孟安表示，後來得知，原來是藉由打造車架並裝上直排輪輪子等方式在水泥地、坡地練習；冬天再前往國外雪地移地訓練，這樣的精神令人敬佩。

來自內埔農工的楊柏威說，他當初因好奇而去體驗，進而愛上這項運動。比賽過程雖時常因彎道的碰撞造成瘀青、擦傷，但腦海只想著如何去修正錯誤點，忘記疼痛。

楊柏威表示，雖然實際比賽與平常水泥地練習的速度有一定落差，但相信自己能克服恐懼，盡情享受速度快感。

林昱馨說，為能在平時順利訓練，擔任學校汽修科主任的父親特別改裝車輛，並放上100多公斤的槓鈴槓片，以便模擬單人雪車的重量。參加比賽雖感到緊張，但仍期許自己能戰勝壓力，盡力達成目標。

潘孟安接見楊仕勛等人時贈送運動服裝，並給予勉勵。他指出，沒有一等一的訓練場地，卻能練出一等一的技術，前進冬青奧為國爭光，期許選手們能在比賽中脫穎而出，展現出最優秀的一面，勇奪佳績。

潘孟安也非常感謝校方、屏東縣體育會雪橇雪車委員會等各方的積極奔走，更感謝基層教練團，用心挖掘選手潛能，努力將人放在對的地方。（編輯：戴光育）1081218