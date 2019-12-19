洋基宣布與右投柯爾簽9年合約 傳創天價紀錄

（中央社紐約18日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB紐約洋基隊今天正式宣布，與今年最受矚目自由球員右投手柯爾簽下9年合約，效期直到2028年，但在2024年球季後可以脫逃。據報導合約價碼高達台幣100億元。

洋基雖未宣布與柯爾（Gerrit Cole）的合約內容，據多家媒體報導，這項合約創下3億2400萬美元（約新台幣100億元）天價紀錄。

29歲的柯爾今年在休士頓太空人投出亮眼的一季，例行賽戰績20勝5敗，防禦率2.50，讓他成為美國聯盟防禦率王，並締造全大聯盟最多的326次三振佳績。他僅以些微差距敗給太空人另一王牌投手魏蘭德（Justin Verlander），與今年的美國聯盟賽揚獎（Cy Young Award）擦身而過。

來自加州的柯爾過去就曾稱受到父親影響，一直是洋基球迷，2008年他首度參加選秀，如願被洋基選上，但他最後決定先念大學，首度與洋基擦身而過。

2011年柯爾再投身選秀，被匹茲堡海盜以狀元籤選入，2017年海盜欲將已成為王牌投手的柯爾交易出去，當時洋基傳出有意出手，後來因為海盜開出的條件太高而收手，柯爾才在2018年轉到太空人，那是他二度與洋基無緣。

記者問起柯爾成為自由球員後為何選擇投效洋基，他說：「因為這是我的夢想。」（譯者：林治平）1081219