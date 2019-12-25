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中國：舉辦國際賽事 台灣選手享主場待遇

最新更新：2019/12/25 13:21
中國國家體育總局官員25日說，大陸舉辦2022年北京冬奧會、2022年杭州亞運會等系列國際大型賽事，將優先提供台灣運動員享受主場待遇。圖為北京冬奧會的滑雪大跳台場地，8日實施人工造雪。（中新社提供）中央社 108年12月25日
中國國家體育總局官員25日說，大陸舉辦2022年北京冬奧會、2022年杭州亞運會等系列國際大型賽事，將優先提供台灣運動員享受主場待遇。圖為北京冬奧會的滑雪大跳台場地，8日實施人工造雪。（中新社提供）中央社 108年12月25日

（中央社台北25日電）中國國家體育總局今天說，未來舉辦2022年北京冬奧會、2022年杭州亞運會等系列國際大型賽事，將優先考慮台灣運動員的需求，為他們訓練、參賽提供便利條件和積極協助，使其享受主場待遇。

大陸國台辦25日上午舉行例行新聞發布會，說明「對台26條措施」，國家體育總局港澳台辦主任吳堅在會中作以上表示。

他並表示，由於台灣地處亞熱帶，缺乏冬季運動項目訓練的條件，大陸將利用籌辦北京冬奧會的契機，率先將場館設施和訓練資源向台灣運動員開放，在移地訓練、服務保障、交流比賽等方面提供支持和便利，幫助台灣運動員提升冬季運動水準，力爭在北京冬奧會上取得好成績。

吳堅指出，實際上兩岸在冬季項目上已經展開很好的交流和合作，台灣的體育團隊、運動員經常來大陸進行訓練和參賽。北京冬奧會是兩岸共商盛舉的重大契機，陸方希望在這方面為台灣運動員參賽創造更多便利。如果一些訓練設施和場館率先開放，讓台灣運動員提前來適應，這是一個重大利好，會為他們創造條件，「享受主場之利」。

吳堅並提到，今年初，台灣奧委會和體育界多次向他們提出，希望將棒球列入杭州亞運會的正式比賽項目。客觀地說，棒球要列為杭州亞運會的比賽項目面臨著很多的障礙，一是從國際慣例來講不應設，同時也為主辦地帶來不少難題。

他說，考慮到台灣同胞和體育界的訴求，中國奧委會多次與杭州亞組委和亞奧理事會溝通協商，積極推動，最終克服了項目設置、場館建設等困難，於今年9月促成棒球正式列為杭州亞運會比賽項目。

吳堅還表示，陸方允許台灣運動員以內援而不是外援身分來參加大陸職業聯賽，將為更多的台灣運動員來大陸發展、提高水準提供機會。下一步將推動有關協會和職業聯賽進一步研擬優惠舉措，擴大聯賽的開放力度，在量上為台灣運動員參加大陸職業聯賽提供更多機會和更大空間。（編輯：楊昇儒）1081225

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