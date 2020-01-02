投出世界大賽唯一完全比賽 傳奇名投拉森逝世

（中央社洛杉磯1日綜合外電報導）在美國職棒大聯盟MLB史上唯一曾在世界大賽投出完全比賽的傳奇名投拉森（Don Larsen）辭世，享壽90歲。

法新社報導，拉森的家族發言人李威（Andrew Levy）表示，這位前紐約洋基名投因食道癌，於愛達荷州海登（Hayden）過世。

李威在推特寫道：「這個世界今天不夠『完全』。唐．拉森，世界大賽史上唯一投出過完全比賽的人走了。永別了，我的朋友，我們會緬懷你！」

拉森1929年8月7日出生於印第安納州，他在1956年10月8日將自己永載於棒球史冊；當天他讓對手布魯克林道奇（洛杉磯道奇前身）的打者27上27下，率紐約洋基於世界大賽第5戰2比0贏球，洋基最終於第7戰拿下世界大賽冠軍。

拉森在那場永載史冊的比賽送出7次三振，比賽結束後捕手貝拉（Yogi Berra）跳向拉森懷裡的一幕也成為經典畫面。

拉森生涯打過7支球隊，累積繳出81勝91敗，14年大聯盟生涯拿過兩次世界大賽冠軍，都是在洋基隊時，另一次嘗到封王滋味是1958年。拉森也在1956年的世界大賽獲選為最有價值球員。

洋基隊今天也發聲明：「我們為得知唐．拉森辭世深感悲傷。他的完全比賽是洋基一大經典時刻，是洋基豐功偉業輝煌年代的精華，且名列大聯盟史上最偉大單場表現之林。」（譯者：陳亦偉/核稿：蔡佳敏）1090102