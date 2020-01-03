蔡承儒興奮請到洪總 羅力陳鴻文可望續留悍將

（中央社記者楊啟芳新北3日電）富邦悍將今天舉辦總教練加盟記者會，領隊蔡承儒表示，很興奮能請到洪一中擔任總教練。至於還在談約的洋投羅力，蔡承儒說非常樂觀可以簽下，提出旅外FA的陳鴻文也應該會留下。

悍將去年底重金挖角洪一中擔任總教練，今天更是為洪一中、郭建霖、吳俊良、黃甘霖、許峰賓舉辦加盟儀式。悍將領隊蔡承儒表示，「能夠邀請洪總很難得，我也滿興奮、期待，他擔任未來3年總教練，對球隊來講比較穩定。」

蔡承儒認為，洪一中很有謀略，在場上的應變、經驗，都有一定功力。他也樂見非賽季期間教練團流動，「過去中職非賽季都滿安靜的，今年感覺滿熱鬧，一方面能給教練、球員有好的待遇，一方面球迷興趣也會比較高，過去幾年整體票房遇到瓶頸，需要多一點話題。」

不過，蔡承儒談到，比較可惜沒辦法留下轉戰中信兄弟的王建民，他說：「還是想感謝他，對我們年輕選手的幫助，希望未來還有機會合作。」因應王建民離隊，蔡承儒指出，會再找一名外籍投手教練協助年輕投手養成，也會找外籍一軍打擊教練，協助陳威志。

悍將新球季簽回強力洋投索沙，蔡承儒不透露簽約價碼，但他指出，索沙今年要在中職完整一年，當然價碼會比較高，「也是有競爭者，但他表達說如果價錢一樣，願意在我們這邊，因為很喜歡這邊的環境。」

至於一度傳出要去中信兄弟的洋投羅力，蔡承儒說：「現在談約非常順利，非常樂觀可以簽下他，希望近期能有好消息給大家，他也表達希望留下來，對球隊很有感情。」目前悍將規劃的外籍戰力都是熟面孔，包含索沙、羅力、伍鐸及包林傑。

對於去年季末行使旅外自由球員權利的終結者陳鴻文，蔡承儒指出，已經和來交涉的日職球隊回覆條件，「不過他留下來機會滿高的，我們也會展現誠意，給鴻文符合身價的合約，過去一年表現非常好、非常穩定，對球隊非常重要。」（編輯：張雅淨）1090103