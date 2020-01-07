獲桃猿加薪與複數年合約 黃子鵬：路還很長

（中央社記者楊啟芳嘉義7日電）中華職棒樂天桃猿隊投手黃子鵬今年與球團簽2年約，且月薪加至25萬元。不過，他表示，往後路還很長，站得久才是贏家；現階段是否轉先發尚未確定，他會先儲備好體力。

黃子鵬自2017年季中進入職棒，從2018年開始就成為桃猿隊主力牛棚投手，去年球季出賽多達60場、投63.2局，拿下4勝5敗、23次中繼成功、3次救援成功，防禦率3.25，奪下中繼王。

好表現讓黃子鵬今年獲得大幅加薪，簽下2年複數年合約，加薪7萬元，從原本的新台幣18萬元加至25萬元，明年月薪將來到30萬元。他說：「謝謝經紀人還有球團肯定，往後路還很長，站得久才是贏家。」

去年奪下中繼王，今年又獲得加薪肯定，近期可說是大豐收。不過，黃子鵬表示，「挑戰才剛要開始，希望每年都能進步。」

樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場開訓，總教練曾豪駒點名，翁瑋均、黃子鵬、新人張喜凱都有可能是新球季先發輪值人選，但黃子鵬以往都是擔任中繼，還會與黃子鵬溝通。

黃子鵬指出，「目前還沒有確定，但如果有機會的話想嘗試，朝這個目標努力。」現階段春訓目標是先儲備體能，「把身體練強壯，先操下去就對了，如果真的要轉先發，春訓後段菜單再做調整，自己也先有個底。」（編輯：戴光育）1090107