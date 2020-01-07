奧運排球亞洲區資格賽 中華男女排雙輸

（中央社記者龍柏安台北7日電）中華男、女排球代表隊，今天在2020東京奧運排球亞洲區資格賽雙雙出戰，可惜中華男排先以0比3不敵伊朗，晚間中華女排也以0比3輸給地主泰國，小組賽雙雙吞敗。

2020東京奧運排球亞洲區資格賽，今天兩地同步開打，男排於中國廣東的江門市舉行，共有8隊參賽，女排則在泰國呵叻府登場，僅有資格賽奪冠的隊伍才能取得東京奧運參賽門票。

中華男排與地主中國、伊朗以及哈薩克同組，小組賽排名前2的隊伍取得4強入場券，接著再與另一組2隊進行交叉淘汰賽。

由於女排僅7隊參賽，因此中華隊與澳洲、泰國共3隊同屬A組，今天台灣女將首戰泰國，首局先以16比25棄守，次局開賽後一度取得4比1領先，沒想到比賽現場電力系統出狀況，球場照明系統停擺，比賽一度延誤超過10分鐘，直到障礙排除後比賽才恢復進行。

待比賽重新開打後，中華隊也似乎受到影響，沒能延續領先優勢，最後再以21比25棄守，陷入0比2落後。

決勝局中華隊在比賽前半段和泰國一路拉鋸，在11比13微幅落後之際，泰國拉出一波6比2攻勢拉開差距，中華隊反撲無望，最終以16比25、直落三落敗。

至於男排方面，中華隊則以16比25、17比25、14比25不敵去年亞洲男子排球錦標賽冠軍、西亞強權伊朗，苦吞分組預賽首敗。（編輯：葉俐緯）1090107