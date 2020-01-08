東奧女排資格賽 中華隊勝澳洲4強有望

（中央社記者龍柏安台北8日電）背水一戰的中華女子排球代表隊，今天在東京奧運女排亞洲區資格賽第2戰以3比0痛宰人高馬大的澳洲隊，在小組賽順利開胡，只要明天泰國幫忙再擊敗澳洲，台灣就可挺進4強。

2020東京奧運女排亞洲區資格賽，今天在泰國呵叻府進行第2天小組賽，由於資格賽僅冠軍隊才能拿下奧運入場券，中華女排昨天以以0比3不敵泰國，今天若再輸給澳洲，將提前確定無緣4強，並向2020東京奧運說掰掰。

台灣女將今天首局先以25比20拿下，次局則遭遇亂流，開局陷入2比6落後，所幸球員即時回穩，接下來靠著一波11比2攻勢後來居上，再以25比18拿下，取得「聽牌」優勢。

第3局中華隊開賽就取得8比3領先，最多以17比8領先，接下來球員出現亂流，包括接發球與防守都出狀況，讓對手連追3分，逼得教練喊出暫停。

暫停過後，台灣女將找回節奏，接著再用一波8比3攻勢關門，最終以25比14拿下，直落三痛宰對手，取得分組預賽首勝。

中華女排副攻手張瓈文賽後表示，開局她們攔網速度不夠快，是首局無法拉開比數的主因，接下來改進缺失，加上殺球也增加威脅性，才成功拉開比數。

明天台灣女將可休兵一天，只要泰國順利擊敗澳洲，泰國與中華隊將可雙雙晉級4強，至於另一組兩支晉級隊伍則已提前出爐，南韓與哈薩克明天將正面交鋒，決定分組排頭。（編輯：唐聲揚）1090108