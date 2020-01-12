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謝淑薇逆轉勝 布里斯本網球賽女雙奪冠[影]

最新更新：2020/01/12 12:35
台灣網球一姐謝淑薇（右）和捷克搭檔史翠可娃12日拿下布里斯本網球賽女雙冠軍。（圖取自twitter.com/BrisbaneTennis）
台灣網球一姐謝淑薇（右）和捷克搭檔史翠可娃12日拿下布里斯本網球賽女雙冠軍。（圖取自twitter.com/BrisbaneTennis）

（中央社記者黃巧雯台北12日電）台灣網球一姐謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃今天在布里斯本網球賽女雙決賽上演逆轉秀，並在決勝盤搶十大戰頂住壓力，以10比8扳倒「澳荷聯軍」，開季首站就抱走金盃。

「台捷組合」今天決賽歷經1小時46分，最終以3比6、7比6（9比7）、10比8驚險勝出，也為即將開打的澳洲網球公開賽提前暖身。

謝淑薇新球季首站選擇在澳洲昆士蘭州舉行布里斯本網球賽，儘管單打出師不利，首輪遭到淘汰，但雙打繼續與捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）合作，開季首站就以未失一盤之姿挺進決賽。

謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃今天對決世界球后、澳洲選手巴蒂（Ashleigh Barty）與荷蘭女將貝坦絲（Kiki Bertens）所組成「澳荷聯軍」。

雙方開賽一路互保，「台捷組合」關鍵第5局逼出對手2個破發點都遭瓦解，第6局戰況急轉直下，反遭對手破發，首盤就以3比6棄守。

次盤上演破發大戰，兩組人馬激戰至搶7，「台捷組合」歷經0比2落後，到扳成平手，次盤以7比6（9比7）逆轉搶下，成功延長戰線。

決勝盤搶十大戰，「台捷組合」一開始就取得6比1領先優勢，但卻被扳平戰局，隨後在第一個冠軍點遭對手化解的情況下，「台捷組合」頂住壓力，以10比8勝出，拿下本季首冠。（編輯：管中維）1090112

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