奧運亞洲區資格賽 中華女排第4名作收

（中央社記者黃巧雯台北12日電）中華女排昨天東京奧運排球亞洲區女排資格賽4強賽不敵南韓，退出爭奪奧運門票行列，今天季軍戰再以1比3輸給哈薩克，最終以第4名作收。

2020東京奧運排球亞洲區女排資格賽在泰國呵叻舉行，這次共7隊參賽，小組賽前2名進入4強，唯有冠軍隊伍才能取得最後一張參賽門票，中華女排昨天4強賽以1比3遭南韓隊逆轉，將決賽門票拱手讓人，也確定無緣東奧。

中華女排今天季軍戰對手為哈薩克，雙方去年亞錦賽排名賽就曾過招，當時中華女排吞敗，拿下第6名，今天再度交手，中華女排開賽一度取得領先，但卻未能守住，以21比25丟掉首局。

中華女排次局重振旗鼓，以25比22扳平戰局，但第3局歷經落後，後段靠著林書荷發球追分、陳姿雅攻擊得手，曾扳平比分，但關鍵時刻連丟4分，第3局以21比25棄守。

雙方關鍵第4局比分互咬，形成僵局，中華女排靠著隊長張瓈文發出Ace球以及數度攔截對手攻勢，一度連拿4分，以15比13超前。

比賽最後關頭，張瓈文先是發球出界，加上中華隊錯失進攻機會，反而讓哈薩克趁機回擊，以24比23拿下賽末點，儘管中華隊連續化解賽末點，但仍未能再下一城，最終以25比27輸球，拿下第4名。（編輯：葉俐緯）1090112