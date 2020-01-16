6搶1洪一中點頭接教頭 多方合力說服

（中央社記者楊啟芳台北16日電）6搶1最終奧運資格賽今天於體育署公布中華隊教練團部分名單，確定由總教練洪一中領軍。中職會長吳志揚表示，雖然洪一中多次表達不願意接，但經過多方努力，還是成功說服。

2020年東京奧運棒球6搶1資格賽中華隊教練團公布記者會，今天於體育署舉行，中華職棒會長吳志揚、中華棒協理事長辜仲諒及體育署長高俊雄皆出席。

吳志揚表示，根據去年1月與棒協簽訂的協議書基礎之下，今年補充了很多合作細節，「希望跟中華棒協組成最強中華隊，全力爭最後一張門票。」吳志揚指出，選訓委員會仍支持洪一中繼續擔任中華隊總教練。

去年11月世界12強棒球賽中華隊拿下第5名佳績，不過結束後總教練洪一中請辭，並多次表達沒有意願再接任6搶1總教練。吳志揚表示，「洪總也有帶新球隊的壓力，我們也體諒他，但中職跟棒協、體育署討論，還是洪總最為適合。」

吳志揚指出，感謝多方用不同方法，一起努力說服洪一中點頭，願意擔任這次中華隊總教練。由於洪一中今年才轉戰富邦悍將，吳志揚也感謝富邦球團，「多少會有點影響訓練，但富邦集團非常肯定我們去年中華隊的表現，希望國人能夠放心。」

高俊雄表示，「當洪總知道中職和棒協有更明確簽署時，他說放心多了，不過還是有些壓力，因為當時還沒到富邦報到。」高俊雄笑說，邀請洪一中到體育署談時，聽到窗外中山女高在打棒球，這個景象感動了他，「特別感謝中山女高說服洪一中。」（編輯：張雅淨）1090116

2020東京奧運最終資格賽中華隊教練團公布記者會16日在教育部體育署舉行，體育署長高俊雄（中）、中華職棒大聯盟會長吳志揚（右）、中華民國棒球協會理事長辜仲諒（左）出席與會。中央社記者裴禛攝 109年1月16日

6搶1教練團高志綱入列 彭政閔王建民徵詢中

（中央社記者楊啟芳台北16日電）6搶1最終奧運資格賽今天於體育署公布中華隊教練團部分名單，分別為總教練洪一中、吳俊良、郭建霖、黃甘霖、高志綱，傳出可能的人選彭政閔、王建民等人，目前還在徵詢中。

2020年東京奧運棒球6搶1資格賽中華隊教練團公布記者會，今天於體育署舉行。中職會長吳志揚表示，這星期成功說服洪一中點頭接任總教練後，由總教練找教練團成員，經過選訓委員會同意，已經通過部分名單，不過幾個人選還在走程序。

目前確定的教練團成員，有總教練洪一中（富邦悍將）、首席教練郭建霖（富邦悍將）、投手教練吳俊良（富邦悍將）、外野守備教練黃甘霖（富邦悍將）、投捕教練高志綱（統一獅）。

據傳教練團名單還有彭政閔、陳江和、王建民及業餘教練吳思賢，不過吳志揚說：「教練團名單以最後公布為主，目前洪一中總教練屬意的教練，都在跟球團在溝通中，基本上沒有大問題。」

由於6搶1在4月初的比賽時間，可能和中信兄弟副領隊兼農場主管彭政閔出國進修的時間撞期，是否會加入中華隊教練團，棒協理事長、中信兄弟老闆辜仲諒說：「這個回答今天給我一點保留空間，我去努力看看。」

目前中華隊陣中可能不會有樂天桃猿隊教練，對此吳志揚說：「會再去做徵詢，就我所知4支球團都很願意配合。」（編輯：張雅淨）1090116