偷暗號醜聞延燒 大都會教頭貝爾川下台

（中央社記者尹俊傑紐約16日專電）美國職棒大聯盟紐約大都會隊今天宣布與球員時期涉及偷暗號的總教練貝爾川解約。他與大都會簽約兩個半月，未帶隊打過一場球，就成為第3位因偷暗號醜聞而丟兵符的教頭。

休士頓太空人隊2017年賽季涉嫌用科技手法偷對手暗號的調查結果本週公布後，總經理魯諾（Jeff Luhnow）與總教練辛區（AJ Hinch）遭開除，波士頓紅襪隊也與當年擔任太空人板凳教練、被視為偷暗號事件主謀的教頭柯拉（Alex Cora）解約。

貝爾川（Carlos Beltran）透過聲明感激大都會球團給予他帶隊機會，並說球團高層與他都認為解約最符合球隊利益，「我不能讓自己令球隊分心」。

大都會營運長威爾彭（Jeff Wilpon）與總經理范維格南（Brodie Van Wagenen）說，和貝爾川見面後彼此同意解約，這決定不容易，「但各方都知道讓卡洛斯（貝爾川）續任大都會總教練不符任何人最佳利益」。

太空人當年運用攝影機與敲打垃圾桶方式破解並傳遞對手暗號，調查報告以「球員主導」形容偷暗號事件，貝爾川是唯一被點名的球員。沒有球員因這起事件受大聯盟懲處。

42歲的貝爾川曾征戰大聯盟20季，9度入選明星賽，生涯打擊率2成79、2725支安打、435發全壘打、312次盜壘成功，2022年將獲得名人堂票選資格。

2005年季前，他與大都會簽下當時創紀錄的7年、1.19億美元肥約。效力大都會期間，貝爾川累計打擊率2成80、149發全壘打、559分打點、100次盜壘成功，5度入選明星賽。2017年，他隨太空人拿到世界冠軍戒指，賽季結束後宣布高掛球鞋。

貝爾川上季擔任紐約洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）顧問。大都會開除帶隊兩季的米奇（Mickey Callaway）後，去年11月初將兵符交給沒有帶隊經歷的貝爾川，雙方簽約3年、附帶第4年球團選擇權。

大聯盟春訓將於2月中展開，大都會必須及時找到接班人帶隊。

威爾彭說，球團將考慮內部與外部人選。大都會延攬貝爾川前曾面試多位人選，包括前洋基總教練吉拉迪（Joe Girardi）、大都會品管教練羅哈斯（Luis Rojas）與體育頻道ESPN球評培瑞斯（Eduardo Perez）。（編輯：郭中翰）1090117