曾仁和澳職先發1.2局2暴投 掉4分苦吞敗投

（中央社記者楊啟芳台北18日電）台灣投手曾仁和今天在澳洲職棒奧克蘭喙頭蜥隊先發登板，不過僅先發投1.2局，被敲4支安打，發生2次暴投皆造成失分，共失4分，終場喙頭蜥隊以5比7敗北，曾仁和吞下敗投。

曾仁和於這個月初確定加盟澳洲職棒奧克蘭喙頭蜥隊，在球隊要拚進季後賽的最後階段，增添戰力，也成為他重返美職的跳板。曾仁和在澳職首場先發出賽在12日，當時先發投3局，沒有被敲出安打，無失分，送出4次三振，表現不俗。

曾仁和今天先發對戰坎培拉騎兵隊，1局下被敲安打後，對方透過盜壘、推進及暴投跑回第1分，形成1比1平手；2局下被敲2支安打後，出現保送形成滿壘，接著又發生暴投掉1分。

曾仁和在2出局時退場，接替投球的道原順也無法守住，被敲安打再失2分，記在曾仁和身上，總計投1.2局，被敲4支安打，出現1次保送、2次暴投，失4分，防禦率上升至7.71。

終場坎培拉騎兵隊以7比5奪下勝利，曾仁和吞下首敗。坎培拉先發投手為日籍的大貫晉一，他是日本職棒橫濱DeNA隊的選手，去年在一軍15場出賽，拿下6勝5敗，防禦率5.00；今天則是主投6局，被敲5支安打，失4分，奪下勝投。（編輯：葉俐緯）1090118