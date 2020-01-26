超越布萊恩 詹姆斯生涯得分躍居NBA得分榜第3[影]

「小皇帝」詹姆斯25日率洛杉磯湖人客場挑戰費城76人，第3節最後7分半上籃得分締造歷史，生涯總得分正式超越退役球星布萊恩。（圖取自twitter.com/Lakers）

（中央社費城25日綜合外電報導）「小皇帝」詹姆斯今天率洛杉磯湖人客場挑戰費城76人，第3節最後7分半上籃得分締造歷史，生涯總得分正式超越退役球星布萊恩，來到美國職籃NBA史上第3高。

這次得分讓詹姆斯（LeBron James）NBA生涯總得分來到3萬3644分，超越布萊恩（Kobe Bryant）的3萬3643分。

雖然如此，湖人終場仍以91比108吞敗。

詹姆斯下個目標是猶他爵士前球星「郵差」馬龍（Karl Malone）的3萬6928分紀錄。生涯得分高居NBA第一的是「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的3萬8387分。

35歲的詹姆斯在NBA征戰17個球季，今年是他第2年披湖人戰袍。他兩度效力克里夫蘭騎士，一共11個球季，其間替邁阿密熱火打了4個球季的球。

他本季43場比賽平均單場有25.2分表現，今天打完球隊以36勝10敗戰績穩坐西區聯盟龍頭。詹姆斯本週稍早也連續第16度入選明星賽。

有球評寫說，如果詹姆斯接下來4個球季平均打60場比賽，每場比賽進帳20分，就能擠下賈霸，成為NBA史上第一得分王。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1090126