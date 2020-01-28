Kobe驟逝湖人痛斷肝腸 洛城大戰延期

（中央社洛杉磯27日綜合外電報導）美國職籃NBA前洛杉磯湖人當家球星布萊恩，昨天搭乘私人直升機墜機身亡，NBA出於對湖人球團的尊重，正式宣布推遲原定於明天晚間，由湖人對戰洛杉磯快艇的「洛城大戰」。

NBA發出聲明表示：「這項決定出於對湖人球團的尊重，湖人正因失去傳奇人物布萊恩（Kobe Bryant）和他女兒吉安娜（Gianna），以及其他7人在直升機墜毀意外罹難的悲劇而深感悲痛。」

「這場比賽（洛城大戰）將在之後擇期舉行。」

布萊恩昨天罹難消息傳開後，湖人隊所有的社群媒體全部暫停，這是一天多以來湖人隊的首次對外聲明。

美國娛樂網站TMZ報導，湖人球星詹姆斯（LeBron James）昨天被拍到得知布萊恩逝世噩耗，在下了湖人隊專機後於機場跑道上痛哭。

報導指出，許多球員、工作人員及其他認識布萊恩多年的湖人球團員工，對於布萊恩的死訊感到傷心欲絕，心情尚未平復而無法工作。

布萊恩效力湖人20年，與許多人建立長久情誼。

布萊恩驟逝消息傳出後，有16支球隊昨天進行比賽，錢德勒（Tyson Chandler）、楊恩（Trae Young）、狄羅森（DeMar DeRozan）與勞瑞（Kyle Lowry）等多名球員在球場上顯得心煩意亂。

聖安東尼奧馬刺昨天出戰多倫多暴龍失利，馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）賽後總結一句：「這是好比賽，可惜輸球，但誰在乎呢？」（譯者：吳昇鴻/核稿：盧映孜）1090128