謝淑薇澳網女雙獲亞軍 重返女雙世界第一

台灣網球一姐謝淑薇（左）31日和搭檔史翠可娃在澳洲網球公開賽女雙決賽，以2比6、1比6不敵匈牙利名將巴波斯和法國好手美拉德諾維奇，僅獲亞軍。（圖取自twitter.com/AustralianOpen）

（中央社記者龍柏安台北31日電）生涯前3次闖進大滿貫女雙決賽，謝淑薇從來沒有吞過敗仗，可惜今天她和捷克搭檔史翠可娃在澳洲網球公開賽女雙決賽，沒能延續完美勝率，以直落二不敵對手僅獲亞軍。

謝淑薇與史翠可娃（Barbora Strycova）今年澳網表現超神勇，兩人合體以一盤未失之姿連闖5關、挺進決賽，不料壓軸冠軍戰兩人遭遇亂流，以2比6、1比6不敵匈牙利名將巴波斯（Timea Babos）和法國好手美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic），僅獲得亞軍。

過去謝淑薇曾在2014年法國網球公開賽奪冠、並在2013年、2019年於溫布頓網球錦標賽女雙兩度登頂，前3次在大滿貫賽女雙決賽亮相，她挾100%勝率3度稱后，可惜這個完美的紀錄今天被對手中斷。

上季「台捷聯軍」和對手2度交鋒，雙方各拿1勝扯平，不料今天戰局呈現一面倒，首盤前4局雙方一度以2比2打平，接下來謝淑薇與史翠可娃遭對手兩度破發得逞，「台捷聯軍」一口氣狂丟4局，先以2比6棄守。

次盤「台捷聯軍」開賽僅守住第1個發球局，接下來對手火力全開，完全掌控比賽節奏，竟拉出一波6比0攻勢霸氣「關門」，謝淑薇與史翠可娃以1比6再丟次盤，也輸掉澳網女雙金盃。

雖沒能拿下澳網女雙冠軍，不過賽前謝淑薇就已先收到一份大禮，WTA官網提前預告，無論她奪冠與否，下週她的積分將可超越搭檔史翠可娃，繼2014年6月23日後，再次重返女雙世界第一。（編輯：張芷瑄）1090131