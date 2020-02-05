味全龍本季沒票房收入 二軍練習辦活動

（中央社記者楊啟芳雲林5日電）中職味全龍隊今天在斗六棒球場開訓，領隊吳德威表示，由於中職規章對新球隊不利，加上在二軍不會有票房收入，一切都很艱難，不過本季會利用在二軍，練習辦活動、賣商品等。

味全龍隊去年加入中職，今年從二軍開始打起，明年才升上一軍。領隊吳德威表示，由於中職規章對新球隊不利，很多事情都會遇到困境，「30年來沒有球隊走過這條路，我們現在是唯一遭遇到這些問題的球隊。」

二軍票房收入屬於中職，支出部分，吳德威指出，從去年加盟金新台幣5.8億元，加上球員簽約金大約在7至8000萬元，還有擴編選秀權利金約4200萬元，以及球場OT等支出，1年半來大約已花掉10億元，「我們走的這條路比較艱難，大家都是繃緊神經。」

雖然今年沒有票房收入，不過吳德威說：「很困難的同時，我們也去找洋教練、增補選手、收一些失去舞台的選手，重新打造，這些努力還是去做，咬緊牙關度過這一年半沒有收入的時候。」

吳德威也說，正在與聯盟協調，本季二軍周末可以多安排比賽，試辦主題日、啦啦隊活動、商品販售等，「商品部、行銷部都要一樣走一年，對我們來說滿重要的，練習怎麼把活動辦好。」

對於主場規劃，吳德威指出，已經與新竹球場完成簽約，但目前球場還在整修，正與市府協調完工日期，上一軍後何時能使用會有風險，因此還沒放棄爭取天母與澄清湖球場。

吳德威表示，如果這兩個球場能夠拿下其中一個，至少明年有地方去，但若同時拿下兩個球場以上，「這條路沒人走過，下半年也要對球場進行投資和建設，要做就要做得跟別人不一樣。」

至於前大聯盟球星川崎宗則，吳德威表示，他今年確定不會來當球員或教練，「他有自己的規劃和想法，但還是保持良好關係，這個月會去拜訪他和經紀人，討論一下之後合作的可能性，他們也非常樂意。」（編輯：葉俐緯）1090205