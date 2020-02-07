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貼文指Kobe性侵罪有應得 美高中校長強制休假

最新更新：2020/02/07 17:31

（中央社西雅圖6日綜合外電報導）美國職籃NBA球星布萊恩（Kobe Bryant）在直升機意外中喪生後，美國華盛頓州一所高中的校長因為在臉書發表言論，指曾涉性侵案的布萊恩是「罪有應得」，而被強制休假。

41歲的退役傳奇球星布萊恩與他13歲女兒吉安娜（Gianna）和其他7人，在加州南部卡拉巴薩斯（Calabasas）附近墜機喪命。

根據美國有線電視新聞網（CNN）姊妹電視台KATU，在布萊恩1月26日的空難後，卡馬斯高中（Camas High School）校長塞柯拉（Liza Sejkora）在個人臉書現已刪除的貼文中寫道：「老實說，在我看來，報應今天在強姦犯身上應驗了。」

塞柯拉指的是布萊恩2003年被控在美國科羅拉多州性侵一名19歲女性，布萊恩承認，他認為這是合意性行為，但對方不這麼認為。檢方在指控者的要求下撤銷性侵控訴，後來該名女性對布萊恩提出民事訴訟，兩造庭外和解。

塞柯拉3日寄發電子郵件給卡馬斯高中的學生家長，信中寫道，她在布萊恩死訊傳出那天發表的評論屬「個人的本能反應」，她要為她暗示布萊恩死得「罪有應得」而道歉，並說自己的行為是「不當且不得體的」，也為「破壞學習環境」致歉。

塞柯拉4日告訴KATU電視台：「這是我貼文前沒有想到的情況，我對此感到十分抱歉。」

該學區教育局長史奈爾（Jeff Snell）發表聲明說，這則貼文未能提供學生良好的榜樣，但「我們很欣賞塞柯拉博士的認錯，並將助她在她所服務的社區重建信任」。（譯者：侯文婷/核稿：張佑之）1090207

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