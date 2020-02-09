李茲身體因素不來台 桃猿領隊直言找洋投不順利

中職樂天桃猿隊新球季確定簽下的洋投李茲，因為身心狀況無法應付中職賽季，所以不會來台。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝靜雯石垣市9日電）中職樂天桃猿隊新球季最先確定簽下的洋投李茲，因為個人身體因素將不會來台，領隊劉玠廷坦言，今年尋找洋將上跟往年比不是這麼順利，目前還在持續尋找另外2名洋投人選。

桃猿隊原先宣布新球季已經確定3名洋投，分別是李茲、具大聯盟資歷的投手卡本特（Ryan Carpenter），以及昨天抵台報到的威拉諾（Elih Villanueva）（原名紐維拉）。

桃猿隊領隊劉玠廷表示，今年洋將尋找上有點不這麼順利，選擇簽下前兩個球季效力中信兄弟隊的威拉諾，主要考量實績，雖然他有時候比較不穩定的狀況，但新球季中職洋將制度改變，讓洋將有較大的調整空間和機會，「利用新的制度調整，相信他會成為很有戰力的選手」。

至於原本已經簽約的洋投李茲，劉玠廷表示，球團接到消息，李茲表示因為心理和身體上有一些狀況，沒有辦法應付中職賽季，所以不會來台，「球團已經啟動應變計畫，持續尋找合適洋投人選」。（編輯：張雅淨）1090209