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石垣島交流賽第2戰 桃猿先發投手改江國謙

最新更新：2020/02/09 12:12

（中央社記者謝靜雯石垣市9日電）中職樂天桃猿隊與日職羅德隊石垣島交流賽第2戰，桃猿隊改由江國謙任先發投手，朱育賢排入先發打序。桃猿隊總教練曾豪駒表示，江國謙春訓時牛棚練投量已達100顆，先發不會有太大問題。

「亞洲門戶交流賽」今天第2戰， 樂天桃猿隊原訂由側投手黃子鵬先發，但黃子鵬從7日起身體就不舒服，曾豪駒表示，黃子鵬是腸胃炎，比較虛弱，今天早上有再確認一次，最後評估還是讓黃子鵬繼續休息。

桃猿隊改由20歲投手江國謙先發，江國謙目前為止中職生涯一軍僅有後援出賽紀錄，曾豪駒表示，江國謙春訓時就是以先發、長中繼的定位做準備，在春訓牛棚練投量也已經拉到100顆，今天先發任務一樣是投4局或80顆，應該不會有太大問題。

今天比賽桃猿隊也微調打序，郭永維先發守二壘，朱育賢排入先發打序打3棒、守一壘，林泓育繼續扛中心棒次第4棒，林承飛昨天首場比賽有長打表現，今天改打第5棒，林智平先發守三壘，詹智堯先發守右外野。

曾豪駒表示，兩場比賽讓陣中球員輪流上場，觀察春訓到目前為止的訓練狀況，但昨天打擊狀況好的打者，今天也持續讓他們先發出賽。（編輯：唐聲揚）1090209

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