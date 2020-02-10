中華女足0比5不敵中國 進軍奧運夢碎

（中央社記者龍柏安台北10日電）中華女子足球代表隊今天開賽短短5分鐘就被對手破門，終場以0比5不敵中國隊，在公元2020年奧林匹克運動會女足亞洲區資格賽2連敗，確定無緣分組前2名，宣告進軍奧運夢碎。

資格賽在澳洲雪梨金寶鎮體育場（Cambelltown Sports Stadium）進行最後一場賽事，中華女足首役雖以1比0力克泰國隊，第2戰以0比7慘敗地主澳洲隊，除非擊敗中國，才有機會搶進分組前2名，挺進下一輪附加賽，爭取奧運門票。

開賽僅5分鐘，中國就從右路突破，球員羅桂平直接起腳吊中，隨後跟進的球員唐佳麗頭槌破門，率先替中國踢進第1球。

1分鐘後對手再次兵臨城下，想靠相同套路如法炮製，所幸這回球被頂飛，沒再擴大失血。

中華女足上半場多半處於被動，沒太多攻門機會，對手頻頻搶攻，上半場就被對手踢進5球，下半場也沒能攻破對手大門，最終以0比5吞敗。

資格賽分2組，中華隊與中國、泰國與澳洲同屬B組，澳洲今天以6比0痛宰泰國，與中國都以2連勝、積分6分並列排頭，雙雙攜手晉級附加賽；中華隊戰績1勝2負、積分3分排名第3，慘遭淘汰。

澳洲與中國將於13日交鋒，贏家將可登B組龍頭，附加賽將對上A組第2的越南隊，B組第2則要碰上A組排頭南韓隊。（編輯：李明宗）1090210