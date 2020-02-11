野村克也84歲辭世 日本ID野球始祖 戰後首位三冠王

日本棒球界首位貫徹「ID野球」，靠分析選手資料數據率隊屢創佳績的野村克也（右）11日過世，享壽84歲。左為野村克也妻子。（共同社提供）

（中央社記者楊明珠東京11日專電）日本職棒界名監督野村克也今天去世，享壽84歲。野村雖是日本在二次大戰後第一位日本職棒三冠王，但他在選手時期的知名度始終不及王貞治和長嶋茂雄。

NHK（日本放送協會）報導，野村今天凌晨從住家送醫不治。另有媒體報導，野村今天凌晨被家中傭人發現癱在浴缸，傭人打119電話求救。

野村出生於京都府，1954年就讀峰山高中，後來以測試生的身分進入南海隊（現在的軟銀隊前身）。1961年起連續8年獲得全壘打王，1965年賽季以156安、42轟、110分打點，勇奪太平洋聯盟（洋聯）打擊三冠王，是日本戰後第一位三冠王。

野村被認為是「打守俱佳」的捕手，身為選手兼監督，他連續8年率領球隊，於1973年在洋聯奪冠。之後，他效力羅德、西武，1980年45歲引退。

野村日職生涯有1萬1970打席、1萬472打數都是日職最多，共出賽3017場，累積2901安打、657轟、1988分打點、平均打擊率0.277。野村克也在全壘打、打點，僅次「世界全壘打王」王貞治。1989年他進入野球（棒球）殿堂。

野村於1990年就任養樂多隊監督，栽培球隊成為重視「ID野球」的隊伍，靠分析選手資料數據率隊屢創佳績，而讓球隊連續3次奪得日本一（日本職棒總冠軍）。之後，他在阪神、樂天隊擔任監督，2009年卸任，擔任球評。

2006年到2009年之間，野村擔任樂天隊監督，找來林英傑、林恩宇兩位台灣投手，並培育田中將大。

野村與妻子野村沙知子是公認的恩愛夫妻，兩人感情很好，3年前沙知子去世。去年12月野村在NHK節目中表示，不論自己是在當職棒選手時期或從選手引退後，每當陷入困境時，沙知子都鼓勵他，給他正能量。

上個月在日本球壇傳奇人物金田正一追思會上，野村坐輪椅出席。金田於去年10月6日因急性膽管炎引發敗血症去世，享壽86歲。

野村以前在南海隊打球時就覺得同樣主場是在大阪，但南海隊的存在感比起阪神隊遜色很多。他拿到戰後第一位三冠王的輝煌成績，不論達成什麼大紀錄，媒體報導他的篇幅小，媒體總是較重視球壇盟主巨人隊動態，尤其是王貞治、長嶋茂雄搶盡鋒頭。

這激發野村的鬥志，認為一定要瞄準更高的目標前進。他曾說：「王貞治、長嶋如果是太陽花的話，那我就是低調開花的月見草。」

1975年野村成為繼王貞治之後日本職棒史上第2位達成600轟的選手時，媒體終有大篇幅報導他的成就。（編輯：陳惠珍）1090211

野村克也生涯26年出賽3017場、1萬1970打席、1萬472打數，都是日本職棒之最。（檔案照片／共同社提供）

野村克也過世享壽84歲 日本ID野球始祖

（中央社東京11日綜合外電報導）日本棒球界首位貫徹「ID野球」，靠分析選手資料數據率隊屢創佳績的野村克也今天過世，享壽84歲。野村擔任東北樂天金鷲總教練時，帶過旅日的林英傑、林恩宇。

捕手出身的野村克也球員生涯5度獲選太平洋聯盟最有價值球員（MVP），並曾21次入選明星賽。

野村克也提倡紀錄、分析選手資料，並藉此做出對應的策略、戰術，將自身球隊的戰力、優勢發揮到最大化，靠著這套「ID野球」，他在1992年、1993年、1995年、1997年，4度率養樂多奪冠。

執教生涯後期，野村克也轉任樂天監督，最為人津津樂道的就是力排眾議，將當時還未成氣候的田中將大拉上一軍培養，是田中將大在日職投出單季24勝、跨季28連勝，奠定「神之子」地位的重要推手。田中將大轉戰美國職棒大聯盟MLB後，目前已在紐約洋基站穩先發位置。

曾在養樂多、阪神、樂天執教野村克也與台灣有所淵源，過去台灣選手林英傑、林恩宇旅日，投效樂天期間，總教練正是野村克也。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1090211

ID野球小百科 指紀錄、分析選手資料，並藉此做出對應的策略、戰術，將自身球隊的戰力、優勢發揮到最大化的一套作法。

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