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木棒聯賽育民勝成德 先發李宇正投120球壓制

最新更新：2020/02/12 19:56
高中木棒聯賽庚組預賽，育民工家12日由2015年U12世界盃國手李宇正（圖）先發，投滿120球強制退場，順利壓制成德高中，以1比0拿下第3勝。（學聯提供）中央社記者楊啟芳傳真 109年2月12日
高中木棒聯賽庚組預賽，育民工家12日由2015年U12世界盃國手李宇正（圖）先發，投滿120球強制退場，順利壓制成德高中，以1比0拿下第3勝。（學聯提供）中央社記者楊啟芳傳真 109年2月12日

（中央社記者楊啟芳台北12日電）高中木棒聯賽庚組預賽，今天進行第3天賽事，育民工家由2015年U12世界盃國手李宇正先發，投滿120球強制退場，順利壓制成德高中，以1比0拿下第3勝，有望拚晉級。

育民1局下面對成德先發投手逸信．阿娜斯，利用保送及高偉翔、莊宇修連續安打攻下1分，也是致勝分。育民先發投手李宇正投6.2局，達單場用球數限制120球才退場，有效封鎖成德火力，被敲3安打無失分，奪6次三振拿下勝投。

育民工家近2年遇到成德都踢到鐵板，此戰終於復仇，總教練周森毅表示，「成德打擊有力量，李宇正屬於陰柔型投路，能讓他們打不好。打擊方面有點糟糕，領先後大家都專注在守備，反而忽略打擊，整體而言，跟前面2戰比起來，這場內容更滿意」。

育民2局後上壘機會不多，遭到成德主力投手王志煊、陳冠儒壓制。雙方形成投手戰，但成德殘壘數多達11個，得點圈缺乏適時一擊，種下敗因。

高二的李宇正學習穀保左投林昱珉投球動作，他說：「這樣投感覺比較順，有點類似林昱珉的投球動作，但又不太一樣。」投滿120球退場，李宇正達成高中生涯單場最多投球量，為球隊拿下重要一勝。

另一場庚組賽事，南港高工整場敲出12支安打，以12比1輕取首度參賽的羅東高工。（編輯：張芷瑄）1090212

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